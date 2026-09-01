Polska Wystąpienie Kaczyńskiego w sprawie Zondacypto bez pytań. "Kpina z ludzi" Oprac. Adrian Wróbel |

Jarosław Kaczyński: będziemy sprawdzali, kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell

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Według Jarosława Kaczyńskiego komisja zaufania publicznego to "dużo lepsze rozwiązanie niż te, które zostały już zaproponowane w Sejmie". - Będziemy namawiali innych i będziemy sprawdzali, kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy, dlatego, że najwyraźniej w ten, czy inny sposób w z tym przedsięwzięciem związany - mówił prezes PiS w trakcie wtorkowego wystąpienia.

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Po tych słowach głos zabrał rzecznik partii Rafał Bochenek. - Bardzo dziękuję panie premierze. Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie nie ma nic do ukrycia, stąd propozycja powołania apolitycznej komisji zaufania publicznego składającej się z 15 ekspertów - zapewnił. Po tej wypowiedzi prezes odszedł z mównicy i zszedł ze sceny. Dziennikarze nie mieli możliwości zadawania pytań.

Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, nawiązując do braku możliwości zadawania pytań, określił wystąpienie prezesa jako "kpinę z ludzi".

Kpina z ludzi. Rzecznik PiS obwieścił, że PiS nie ma nic do ukrycia w sprawie afery Zondacrypto, dlatego Jarosław Kaczyński uciekł przed pytaniami. Choćby o to, że prawa ręka prezesa PiS przez lata @Michal_Moskal poleciał na Ibizę do Krala do luksusowego hotelu, żeby się najeść i… pic.twitter.com/RQllL0Ce7n — Patryk Michalski (@patrykmichalski) September 1, 2026 Rozwiń

"Rzecznik PiS obwieścił, że PiS nie ma nic do ukrycia w sprawie afery Zondacrypto, dlatego Jarosław Kaczyński uciekł przed pytaniami" - zwrócił uwagę.

PiS i Zondacrypto

A prezesa PiS jest o co pytać. W ubiegłym tygodniu reporter "Superwizjera" TVN24 Michał Fuja i dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak opublikowali ustalenia w sprawie spotkania w sierpniu 2025 roku na Ibizie posła PiS i bliskiego współpracownika Kaczyńskiego Michała Moskala z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem, a także o tym, że Kral miał pomagać ukrywającemu się za granicą byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, a obecnie posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu w próbie uzyskania azylu w Dubaju.

Wcześniej, giełda kryptowalut była sponsorem konserwatywnej konferencji CPAC w 2025 roku, na której wystąpili ówczesny prezydent Andrzej Duda oraz Karol Nawrocki - wówczas kandydat w wyborach prezydenckich.

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