Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kierwiński: prokuratura powinna przesłuchać szefa Zondacrypto

Kierwiński o prezesie Zondacrypto: powinien być przesłuchany
Źródło: TVN24
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto. Jego zdaniem prokuratura powinna przesłuchać jej szefa, który przebywa obecnie za granicą. Zwrócił również uwagę, że giełda ta wspierała prawicowych polityków.

W piątek Sejmowi ponownie nie udało się odrzucić weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie odbyło się w tle doniesień o nieprawidłowościach w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, która przestała wypłacać pieniądze swoim klientom. Według ujawnionych przez premiera Donalda Tuska ustaleń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prezes Zondacrypto, Przemysław Kral, wpłacał też środki na rzecz fundacji związanych z politykami Zbigniewem Ziobrą i Przemysławem Wiplerem.

Sprawę komentował szef MSWiA Marcin Kierwiński w piątkowym wydaniu programu "Fakty po Faktach" w TVN24. - Ta konkretna giełda kryptowalut bardzo mocno wspierała i prawicowe imprezy, i bardzo konkretnych polityków. Polityków, którzy mieli wpływ na to, czy na przykład prokuratura zajmuje się tą sprawą, czy nie - mówił.

Tusk o poszkodowanych w sprawie Zondacrypto. "Nawet 30 tysięcy ludzi"




Minister zapowiedział, że koalicja rządowa będzie składała kolejne wersje ustawy o kryptoaktywach. Prowadzący Grzegorz Kajdanowicz dopytywał, czy będą negocjować w tej sprawie ze środowiskiem PiS i prezydentem Karolem Nawrockim. - W takich sprawach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków, to nie za bardzo widzę przestrzeń do negocjowania - odparł.

Kierwiński: będziemy wyjaśniali tę aferę

- Natomiast proszę pamiętać, że w tej sprawie działają też służby. W tej sprawie działa prokuratura, działa Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach policji. Będziemy wyjaśniali tę aferę i myślę, że im więcej informacji będzie się pojawiało na temat tej afery, tym więcej polityków PiS-u będzie chciało zrzucić z siebie ten ciężar tego, że dołożyli rękę do oszukiwania Polaków - ocenił Kierwiński.

Był również pytany, czy szef giełdy Przemysław Kral, przebywający obecnie w Monako, powinien zostać sprowadzony do Polski. - Uważam, że prokuratura powinna go przesłuchać - powiedział Kierwiński. Podkreślił, że jest to jego prywatne zdanie.

- Czy on będzie chciał przyjechać? Zobaczymy - dodał. - Wiemy natomiast, że do niego jeździły bardzo ważne osoby z szeroko rozumianego świata PiS-u - wskazał.

OGLĄDAJ: Fakty po Faktach
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Udostępnij:
Tagi:
MSWiAMarcin Kierwiński
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica