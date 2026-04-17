Polska Kierwiński: prokuratura powinna przesłuchać szefa Zondacrypto

W piątek Sejmowi ponownie nie udało się odrzucić weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie odbyło się w tle doniesień o nieprawidłowościach w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, która przestała wypłacać pieniądze swoim klientom. Według ujawnionych przez premiera Donalda Tuska ustaleń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prezes Zondacrypto, Przemysław Kral, wpłacał też środki na rzecz fundacji związanych z politykami Zbigniewem Ziobrą i Przemysławem Wiplerem.

Sprawę komentował szef MSWiA Marcin Kierwiński w piątkowym wydaniu programu "Fakty po Faktach" w TVN24. - Ta konkretna giełda kryptowalut bardzo mocno wspierała i prawicowe imprezy, i bardzo konkretnych polityków. Polityków, którzy mieli wpływ na to, czy na przykład prokuratura zajmuje się tą sprawą, czy nie - mówił.

Minister zapowiedział, że koalicja rządowa będzie składała kolejne wersje ustawy o kryptoaktywach. Prowadzący Grzegorz Kajdanowicz dopytywał, czy będą negocjować w tej sprawie ze środowiskiem PiS i prezydentem Karolem Nawrockim. - W takich sprawach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków, to nie za bardzo widzę przestrzeń do negocjowania - odparł.

Kierwiński: będziemy wyjaśniali tę aferę

- Natomiast proszę pamiętać, że w tej sprawie działają też służby. W tej sprawie działa prokuratura, działa Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach policji. Będziemy wyjaśniali tę aferę i myślę, że im więcej informacji będzie się pojawiało na temat tej afery, tym więcej polityków PiS-u będzie chciało zrzucić z siebie ten ciężar tego, że dołożyli rękę do oszukiwania Polaków - ocenił Kierwiński.

Był również pytany, czy szef giełdy Przemysław Kral, przebywający obecnie w Monako, powinien zostać sprowadzony do Polski. - Uważam, że prokuratura powinna go przesłuchać - powiedział Kierwiński. Podkreślił, że jest to jego prywatne zdanie.

- Czy on będzie chciał przyjechać? Zobaczymy - dodał. - Wiemy natomiast, że do niego jeździły bardzo ważne osoby z szeroko rozumianego świata PiS-u - wskazał.

