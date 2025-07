Złote Serduszko WOŚP jest w kosmosie. Sławosz Uznański-Wiśniewski pokazał zdjęcia

Licytacja Złotego Serduszka WOŚP Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Podczas 33. Finału WOŚP Złote Serduszko z numerem 1 zostało zlicytowane za rekordową kwotę 1,3 miliona złotych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zostało ono oddane w ręce Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i wysłane w kosmos.

We wtorek polski astronauta udostępnił jego zdjęcia w sieci.

Przygotowując się do misji Ax-4 Sławosz Uznański-Wiśniewski otrzymał możliwość wsparcia jednej, wybranej przez siebie organizacji pozarządowej i zabrania w kosmos jej atrybutu. Wskazał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 25 czerwca, odlatując na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), polski astronauta wziął ze sobą wylicytowane podczas tegorocznego Finału Złote Serduszko.

We wtorek Sławosz Uznański-Wiśniewski udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcia Serduszka "na tle przestrzeni kosmicznej, z planetą Ziemia w tle". "To piękne, 4,5-gramowe Złote Serduszko Fundacji WOŚP, od ponad 30 lat mówi w trakcie Finałów o naszej solidarności i ogromnej szczodrości. Dziś pięknie prezentuje się w kosmosie" - napisano w opisie posta.

Historia Złotych Serduszek WOŚP liczy ponad 30 lat

We wpisie wyjaśniono też, co stanie się z Serduszkiem po powrocie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Ziemię. Jak wyjaśniono, trafi ono w ręce Fundacji Roberta Dobrzyckiego, która podczas 33. Finału WOŚP wylicytowała je za 1,3 miliona złotych. Była to najwyższa kwota w historii Orkiestry.

Licytacja Złotych Serduszek stanowi element każdego Finału WOŚP już od 1994 roku. Na pomysł wykonania Złotych Serduszek wpadł warszawski jubiler Jerzy Kozak. Zarówno wtedy, jak i dziś za ich realizację odpowiedzialna była Mennica Polska. Wszystkie Serduszka wykonywane są w ten sam sposób. Składają się z dokładnie 3,3789 grama złota i są ręcznie malowane czerwoną emalią. Każde Serduszko posiada certyfikat autentyczności potwierdzony urzędowo przez Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie.

