W czerwcu astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą na Międzynarodową Stację Kosmiczną Złote Serduszko WOŚP, o czym - wprost z kosmosu - pochwalił się w mediach społecznościowych.

W poniedziałek to samo Złote Serduszko nr 1 zostało przekazane na ręce Roberta Dobrzyckiego. Jego fundacja zapłaciła za nie 1 milion 300 tysięcy złotych.

- To są bardzo poważne pieniądze, które są później przeznaczone na sprzęt medyczny, na programy medyczne, które prowadzimy. Dziękuję za licytację bardzo, bardzo gorącą - powiedział Jurek Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Jestem niesamowicie dumny, że to Serduszko numer 1 było ze mną. Towarzyszyło mi podczas całej misji, od samego startu do lądowania, przebyło ze mną ponad 13 milionów kilometrów, 320 orbit dookoła Ziemi - przyznał Sławosz Uznański-Wiśniewski. - To, za czym stoi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to jest dla mnie coś niesamowitego - dodał.