Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Złote Serduszko było w kosmosie, teraz trafiło do właściciela

Złote Serduszko nr 1 przekazane
Złote Serduszko nr 1 było w kosmosie, teraz trafiło do swojego właściciela
Źródło: TVN24
Złote Serduszko z numerem 1, które w kosmos zabrał Sławosz Uznański-Wiśniewski, zostało uroczyście przekazane dla Fundacji Roberta Dobrzyckiego, która wylicytowała Serduszko za rekordową kwotę.

W czerwcu astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą na Międzynarodową Stację Kosmiczną Złote Serduszko WOŚP, o czym - wprost z kosmosu - pochwalił się w mediach społecznościowych.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Ale kosmos". Nowy film na profilu polskiego astronauty

Złote Serduszko nr 1 na orbicie
Złote Serduszko nr 1 na orbicie
Źródło: Sławosz Uznański-Wiśniewski/X

W poniedziałek to samo Złote Serduszko nr 1 zostało przekazane na ręce Roberta Dobrzyckiego. Jego fundacja zapłaciła za nie 1 milion 300 tysięcy złotych.

Złote Serduszko nr 1 przekazane
Złote Serduszko nr 1 przekazane
Źródło: Leszek Szymański/PAP

- To są bardzo poważne pieniądze, które są później przeznaczone na sprzęt medyczny, na programy medyczne, które prowadzimy. Dziękuję za licytację bardzo, bardzo gorącą - powiedział Jurek Owsiak, prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Licytacja Złotego Serduszka WOŚP
Licytacja Złotego Serduszka WOŚP
Źródło: TVN24

- Jestem niesamowicie dumny, że to Serduszko numer 1 było ze mną. Towarzyszyło mi podczas całej misji, od samego startu do lądowania, przebyło ze mną ponad 13 milionów kilometrów, 320 orbit dookoła Ziemi - przyznał Sławosz Uznański-Wiśniewski. - To, za czym stoi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to jest dla mnie coś niesamowitego - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak wygląda pozaziemski trening. "Wyzwanie dla ludzkiego ciała"

Tak wygląda pozaziemski trening. "Wyzwanie dla ludzkiego ciała"

METEO
Złote Serduszko WOŚP jest w kosmosie. Sławosz Uznański-Wiśniewski pokazał zdjęcia

Złote Serduszko WOŚP jest w kosmosie. Sławosz Uznański-Wiśniewski pokazał zdjęcia

Autorka/Autor: fil//akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
TAGI:
WOŚPSławosz Uznański-WiśniewskiKosmos
Czytaj także:
Przemoc domowa
"Przestań płakać, nic się nie stało". Czemu to boli?
Fakty
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
METEO
Na jednym kole wyprzedzał auta
Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta, nagranie trafiło do sieci
Trójmiasto
Odłowy w Kanale Piaseczyńskim
Odławiają "obce" gatunki, spuszczą wodę z kanału
WARSZAWA
Donald Trump i prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi podpisujący plan pokojowy dla Strefy Gazy
Przywódcy podpisali plan pokojowy. Trump: to zajęło trzy tysiące lat
RELACJA
Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
Rząd szykuje duże zmiany w sprawie zwolnień lekarskich
BIZNES
Ayman Odeh
Przerwał przemówienie Trumpa. "Zostałem wyrzucony za podniesienie najprostszego żądania"
Świat
imageTitle
Tadej Pogaczar pokonany przez amatora
EUROSPORT
Nowe studio Faktów i TVN24
"Fakty" TVN zyskują "plusa". Już dziś w TVN24+
Polska
imageTitle
Kolejna zawodniczka oficjalnie w WTA Finals
Najnowsze
Szpital w Gdyni
Jeden oddział ratunkowy na ponad 200 tysięcy mieszkańców
Trójmiasto
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump zaprosił Zełenskiego. Prezydent Ukrainy o "wizji" w sprawie Tomahawków
Świat
pap_20251013_0HU
Pierwsza taka decyzja w historii. Przejmują kontrolę nad chińskim producentem
BIZNES
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
METEO
norwegia shutterstock_2614502975
Norweska wieś oferuje darmowe mieszkanie przez rok
Świat
Do tragicznego wypadku doszło w Cieszynie
86-letni rowerzysta zmarł w szpitalu
Katowice
tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
BIZNES
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Pociąg potrącił dwóch mężczyzn, jeden nie żyje
Trójmiasto
Dawny tor kolarski na Kamionku
Orzeł pod ochroną. Do powrotu kolarzy daleka droga
Piotr Bakalarski
Granica Estonii i Rosji, zdjęcie poglądowe
Niezidentyfikowany oddział przy granicy. Estonia zamyka drogę i mówi o "wyraźnym zagrożeniu"
Świat
57-latek został tymczasowo aresztowany
Sygnał przyszedł z Ukrainy. Były już dyrektor ze szpitala z zarzutami
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Pajor po badaniach. Obyło się bez czarnego scenariusza
EUROSPORT
Tusk i Ruginiene
Obraźliwe hasła na trybunach. Tusk: jedno przetłumaczyłem premierce Litwy
Polska
Ulewy w Meksyku
Już ponad 60 ofiar śmiertelnych w pięciu stanach
METEO
Niestety 55-latka nie udało się uratować
Motocyklista nie żyje, kierująca autem trafiła do szpitala
Łódź
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rasistowska napaść na 11-latka. Sprawca poszukiwany
WARSZAWA
shutterstock_2036995646
Nadzieja dla pacjentek z rakiem piersi. Innowacyjny lek jest już refundowany
Anna Bielecka
Centrum Zdrowia Psychicznego
Świadczą bezpłatną pomoc przez całą dobę. Co dalej z finansowaniem Centrów Zdrowia Psychicznego?
Zdrowie
Pożar samochodu w miejscowości Truskaw
Auto doszczętnie spłonęło, jedna osoba trafiła do szpitala
WARSZAWA
Protest na ulicach stolicy Madagaskaru, Antananarywy
Ucieczka prezydenta francuskim samolotem do Dubaju
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica