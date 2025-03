Skutecznie walczyli z piractwem. Zostali wyróżnieni

Wiceminister Maciej Wróbel na rozdaniu "Złotych Blach" Źródło: TVN24

W czwartek Koalicja Antypiracka uhonorowała "Złotymi Blachami" policjantki i policjantów z jednostek policji w Chrzanowie, Łodzi i Nowym Targu. Nagroda przyznawana jest funkcjonariuszom za zasługi w zwalczaniu piractwa internetowego. W uroczystości zorganizowanej w Komendzie Głównej Policji w Warszawie uczestniczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.

"Złote Blachy" przyznawane są przez Koalicję Antypiracką, w której skład wchodzą producenci sprzętu audio-wideo, fonograficzni oraz nadawcy telewizyjni. Wyróżnienia przeznaczone są dla jednostek policji za zasługi w zwalczaniu piractwa własności intelektualnej.

We wręczaniu nagród wyróżnionym funkcjonariuszom uczestniczyli wiceminister w resorcie kultury Maciej Wróbel, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Michułka, a także przedstawicielka Koalicji Antypirackiej i prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska

- Do niedawna piractwo polegało głównie na nielegalnej produkcji nośników w kraju lub ich przemycie z zagranicy i nielegalnej dystrybucji. Dziś piractwo przeniosło się do internetu i stanowi jeden z najtrudniejszych do zwalczania rodzajów przestępczości, z jakim zmagają się organy ścigania. Jest to przestępczość niejednokrotnie bardzo dobrze zorganizowana, zhierarchizowana i o zamkniętej strukturze, często także o charakterze międzynarodowym. Przestępczość, która generuje ogromne straty dla Skarbu Państwa oraz pozbawia przychodów uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej – mówił wiceminister.

Złote Blachy Źródło: Polska Policja/X

Nagrodzeni funkcjonariusze

W tym roku Koalicja Antypiracka wyróżniła funkcjonariuszy z trzech jednostek. Policjantom oraz policjantkom z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, wydziału kryminalnego VII komisariatu policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz wydziału do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przyznano "Złote Blachy" za działania związane z ujawnianiem nielegalnych sieci sharingowych. Sharing to nielegalny proceder rozsyłania sygnału telewizyjnego płatnych platform cyfrowych.

Złote Blachy Źródło: Polska Policja/X

"Po nitce do kłębka"

W przyznawaniu nagród funkcjonariuszom uczestniczyła m.in. przedstawicielka Koalicji Antypirackiej i prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska. Zwróciła uwagę, że nagrodzone sprawy miały złożony charakter. - To jest trochę tak, że jak funkcjonariusze zaczynają pracować, to jak po nitce do kłębka. Okazuje się, że tam jest kolejna lokalizacja, że jest kilku sprawców, którzy ze sobą współpracują, i że te przestępstwa często prowadzą do innego typu naruszeń. (...) To zresztą potwierdza nasze dane, które mamy, które pokazują, że przestępczość i w ogóle działalność piracka w internecie bardzo często wiąże się z szeregiem innych naruszeń i zagrożeń dla użytkowników - mówiła.

Podkreśliła, że praca policjantów w zwalczaniu piractwa polega nie tylko na ochronie treści, ale również użytkowników mediów cyfrowych. W jej ocenie konsumenci, którzy odwiedzają strony pirackie w Polsce są "dużo bardziej niż w innych krajach europejskich" narażeni na zagrożenia typu złośliwe oprogramowanie, kradzież danych oraz wyłudzenia.