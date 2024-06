"Sięganie po wsparcie i pomoc to nie jest słabość, to siła i odwaga"

Sięganie po wsparcie i pomoc to nie jest słabość, to jest siła i odwaga. Jesteśmy otruci toksycznymi stereotypami - mówiła w TVN24 Joanna Przetakiewicz-Rooijens z kampanii społecznej "Koalicja Przeciwko Samotności", poruszającej problem zdrowia psychicznego mężczyzn. - Oznaką dojrzałości i mądrości współczesnego mężczyzny jest to, że dba o swoje zdrowie - zauważył profesor Piotr Gałecki.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W Polsce 15 osób dziennie odbiera sobie życie. 12 z nich to mężczyźni. Te liczby skłoniły Joannę Przetakiewicz-Rooijens, aby mówić o problemie i działać. - Kiedy dziewczyny idą się wygadać, wyżalić, wypłakać, to na to jest społeczne przyzwolenie. A chłopaki? "Chłopaki nie płaczą" - mówi aktywistka.

I rusza z kampanią społeczną "Koalicja Przeciwko Samotności". Bo jedną z podstawowych przyczyn samobójstw jest samotność. Czerwiec to także Międzynarodowy Miesiąc Zdrowia Psychicznego Mężczyzn.

"15 samobójstw dziennie, 12 z nich to są mężczyźni"

Przetakiewicz-Rooijens była w sobotę gościnią TVN24. Jak przypomniała, w Polsce dochodzi do "15 samobójstw dziennie, z czego 12 z nich to są mężczyźni, a drugie 15 próbuje codziennie". - Więc mamy 30 dramatów codziennie, w tym 15 tragedii, które się dokonują. A na 15 tragedii, 12 to mężczyźni. Więc już sama ta proporcja coś nam mówi - podkreślała.

Joanna Przetakiewicz-Rooijens TVN24

- Od prawie sześciu lat jeżdżę po Polsce w ramach swojego ruchu społecznego Era Nowych Kobiet i rozmawiam z setkami, tysiącami kobiet. (...) Słyszę, co mówią do mnie kobiety, słyszę ich troskę, słyszę zagubienie, słyszę samotność, słyszę przerażenie, czasami pretensje, czasami żal, a czasami po prostu smutek, że nie umiemy się porozumieć - kontynuowała.

- Zaczęliśmy rozmawiać z psychoterapeutami, z psychologami, z psychiatrami i okazało się, że najczęściej odczuwaną emocją w stosunku do siebie jest taka, że mężczyźni czują do kobiet złość za to, że emancypują się tak szybko, natomiast kobiety bardzo często żal i rozczarowanie - dodała.

"Odwagą jest to, żeby dbać o swoje zdrowie"

Prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dorosłych zauważył, że "chodzi tak naprawdę o emocje i zdolność do odczytywania emocji". - Mężczyźni nie potrafią trochę mówić o własnych emocjach. Stąd rzadziej zgłaszają się do lekarza. Jeśli się zgłaszają do lekarza, to jest to zwykle zbyt późno lub są w stanie znacznie bardziej zaawansowanej choroby niż kobiety, bo kobiety potrafią okazywać słabość - mówił.

Jak dodał, "tak naprawdę odwagą jest to, żeby dbać o swoje zdrowie - dla samego siebie, ale także dla rodziny, czy dla ogólnie społeczności". - Nie lubimy być oceniani. "Mężczyźni powinni być zwycięzcami, powinni osiągać sukcesy", a tak naprawdę sukcesem we współczesnym społeczeństwie i świecie jest zdolność komunikacji i odczytywania emocji. My ewolucyjnie, mówię jako mężczyźni, trochę gorzej sobie (z tym) radzimy niż kobiety - powiedział.

Prof. Gałecki: Mężczyźni nie potrafią trochę mówić o własnych emocjach. Stąd rzadziej zgłaszają się do lekarza TVN24

- Emocjonalnie trochę ewolucja spowodowała, że jesteśmy ślepi, bo mieliśmy biegać za jeleniami i przynosić jedzenie do domu. Świat się absolutnie zmienił. Oznaką dojrzałości i mądrości współczesnego mężczyzny jest to, że dba o swoje zdrowie. Nie tylko o zdrowie psychiczne, ale w ogóle o zdrowie - dodał.

"Otruci toksycznymi stereotypami"

Jak powiedziała Joanna Przetakiewicz-Rooijens, "zdolność odczytywania emocji, zdolność komunikowania, to są takie elementy, które w jakiejś mierze możemy wyszkolić, wykształtować, poddać procesowi edukacji wprost". Pytana o to, kiedy zacząć taką edukację, odpowiedziała, że "tak naprawdę od początku".

- Mamy ogromne wsparcie Ministerstwa Edukacji, mamy ogromne wsparcie Ministerstwa Zdrowia, Uniwersytetu SWPS oraz Polskiej Akademii Nauk, ponieważ dzisiaj wszyscy naprawdę zdają sobie sprawę z tego, że jest to epidemia, epidemia kryzysu psychicznego Polaków - powiedziała.

- Najmądrzejsze przesłanie i najważniejsze z całej naszej akcji, to że sięganie po wsparcie i pomoc to nie jest słabość - o tym mówi nasza Koalicja - to jest siła i odwaga. Bo jesteśmy, tak jak pan profesor powiedział przed chwilą, otruci toksycznymi stereotypami, że przecież "chłopaki nie płaczą", mieli przynieść tego jelenia i nakarmić rodzinę. Natomiast to było ileś wieków temu, w związku z tym wypadałoby jednak pomyśleć, że jest 2024 rok - dodała.

Gdzie szukać pomocy?

Szukać pomocy warto zawsze. Można zadzwonić pod te numery - na przykład Kryzysowego Telefonu Zaufania (116 123, od godziny 14 do 22) lub Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego (800 70 22 22, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu).

Porozmawiać o męskich sprawach czy trudnościach można też poprzez zadzwonienie pod specjalnie dedykowany Telefon Zaufania Dla Mężczyzn Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom (we wtorki i środy między 17 a 19, a w czwartki między 19 a 21).

