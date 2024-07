Popularny dziennikarz muzyczny Hirek Wrona poinformował w mediach społecznościowych, że przeszedł udaną operację raka prostaty. We wpisie apeluje do mężczyzn o wykonywanie niezbędnych badań.

"Przeszedłem udaną operację raka prostaty" - poinformował w mediach społecznościowych we wtorek Hirek Wrona. "Każdy Pan, powinien po 40 badać sobie PSA (z ang. Prostate Specific Antigen - czyli swoisty antygen sterczowy - red.). I to przynajmniej raz na rok. Pilnujcie tego Szanowni! Koszt niewielki albo i żaden. Zysk olbrzymi: ŻYCIE!" - dodał znany dziennikarz radiowy i telewizyjny. Podziękował też za okazane wsparcie.

W kolejnym wpisie w serwisie X podkreślił, że upublicznienie informacji o chorobie było dla niego trudne, ale namówili go do tego przyjaciele. "Jednak decyzji jest więcej: kolejna to porzucenie palenia papierosów - po 52 latach. Zachęcam zatem do badań i do NIEPALENIA PAPIEROSÓW" - podkreślił Wrona.