Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zbigniew Ziobro zabrał głos. To tu miał przebywać

EVS-BUDAPESZT-0001
Ziobro zabrał głos w sprzyjających PiS mediach
Źródło: TVN24
Zbigniew Ziobro nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich, które zajmują się jego immunitetem, zatrzymaniem i tymczasowym aresztem. Po godzinie 13 Ziobro spotkał się ze sprzyjającymi PiS mediami w Budapeszcie. Jak relacjonował reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, możliwe, że Ziobro zabrał głos w siedzibie Centrum Praw Podstawowych.

OGLĄDAJ WYDANIE SPECJALNE Z OBRAD KOMISJI W TVN24+ >>>

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO W TVN24.PL >>>

Wniosek do Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt przekazał w zeszłym tygodniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura chce zarzucić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Zdaniem śledczych Ziobro miał między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Klatka kluczowa-4132
Wniosek ws. Ziobry w Sejmie. Co wiemy o zarzutach dla byłego ministra sprawiedliwości?
Źródło: TVN24

Sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich zaczęła rozpatrywać ten wniosek na posiedzeniu w czwartek po godzinie 16. Z kolei o godzinie 23.30 posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku. Głosowanie ma się odbyć w piątek.

Klatka kluczowa-3170
Prokuratura chce pociągnąć Ziobrę do odpowiedzialności karnej
Źródło: TVN24

Ziobro zabrał głos

Ziobro nie pojawił się na posiedzeniu komisji. W czwartek po godzinie 13 Ziobro wypowiedział się dla sprzyjających PiS mediów. Jak twierdzą, stało się to w Budapeszcie.

- Spotykam się tu z państwem dzisiaj, ponieważ elementem tego spektaklu miało być zatrzymanie po powrocie do Polski i uniemożliwienie odniesienia się do wniosku o uchylenie immunitetu - powiedział. Przekonywał, że ma taką informację "z wiarygodnego źródła". Jego zdaniem to element "zemsty Tuska".

Poinformował, że będzie obserwował czwartkowe prace sejmowej komisji regulaminowej. Według Ziobry formułowane wobec niego zarzuty są "fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne".

Później był pytany, czy ma zamiar wrócić do kraju na posiedzenie komisji. - Tutaj mogę to zrobić (odnieść się do zarzutów), a tam być może byłbym tego prawa pozbawiony i tylko z tych względów zdecydowałem się na takie działanie. Nie dam sobie zamknąć ust - mówił.

Jak twierdził, "miał wykupiony bilet do Polski", ale dowiedział się o rzekomo planowanej "prowokacji" i próbie zatrzymania go po powrocie do kraju.

Ziobro w siedzibie Centrum Praw Podstawowych?

Jak relacjonował reporter TVN24 Konrad Borusiewicz, możliwe, że Ziobro zabrał głos w siedzibie Centrum Praw Podstawowych. To ośrodek bliski rządowi premiera Viktora Orbana. W ramach Centrum Praw Podstawowych został powołany w kwietniu Polsko-Węgierski Instytut Wolności, na czele którego stanął były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Wobec Romanowskiego, który jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, sąd w grudniu ubiegłego roku wydał decyzję o aresztowaniu. Polityk PiS otrzymał jednak azyl polityczny na Węgrzech.

Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie
Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie
Źródło: TVN24

Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński zapowiadał wcześniej, że "bez względu na to, czy (Ziobro) będzie, czy nie będzie, komisja swoje zrobi". Zapewnił, że w Sejmie zbierze się odpowiednia większość do uchylenia Zbigniewowi Ziobrze immunitetu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"

"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"

"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"

"Jeśli prezydent Nawrocki pójdzie tą drogą, to ja pokażę argumenty"

Ziobro: wniosek o uchylenie immunitetu prawnie nieskuteczny

Sam Ziobro ocenił we wtorek we wpisie na platformie X, że "wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mu immunitetu podpisała inna osoba, a minister Żurek, wysyłając pismo do Sejmu, poświadczył nieprawdę".

"Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" - ocenił były minister sprawiedliwości.

Zamieścił na X też zawiadomienie, które on i inny poseł PiS Marcin Warchoł złożyli w imieniu klubu PiS do prokuratury. W piśmie obaj podnoszą, że skierowany do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowy areszt sugeruje, iż wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy, tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Piotr Woźniak - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

OGLĄDAJ: Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują
Andrzej Śliwka

Sprawa Ziobry. Śledczy chcą aresztu, posłowie decydują
WYDANIE SPECJALNE

Andrzej Śliwka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty,os/akr,ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
SejmZbigniew ZiobroProkuraturaFundusz SprawiedliwościPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
Blueface
Raper opuścił więzienie i przeprasza mężczyznę, którego postrzelił
Kultura i styl
Pono 2
"Zostawił po sobie córkę, słowa, bit i serce". Artyści żegnają Pono
Kultura i styl
Do zdarzenia doszło na ulicy Nowohuckiej w Krakowie
"Wystrzelił ponad dachami samochodów". Motocykl został na ziemi
Kraków
pc
"Pan bez przerwy mówi o jakimś 'neo, neo'. Są jakieś granice"
RELACJA
Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Zabójca dziecka znaleziony martwy w celi. W tym samym więzieniu zamordowano znanego muzyka
Świat
Ambasador USA Thomas Rose i prezydent Karol Nawrocki
Oto nowi ambasadorowie w Polsce. Prezydent przyjął listy uwierzytelniające
Polska
shutterstock_2249385239
Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku
BIZNES
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przekłada na przyszły rok planowe hospitalizacje
Przekładają hospitalizacje na przyszły rok. "Szpital do tej pory nie otrzymał zapłaty"
WARSZAWA
imageTitle
Trener drużyny NBA stracił dom w pożarze
EUROSPORT
imageTitle
Żałoba w Dallas. Nie żyje 24-letni Marshawn Kneeland
EUROSPORT
Policja zatrzymała 38-latka
Strzały w okna szkoły podstawowej. 38-latek z zarzutami
Opole
shutterstock_2062908059
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7
BIZNES
Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny w bloku. Śledztwo w sprawie zabójstwa
Szczecin
Komisja
Ziobry nie ma, komisja o nim decyduje
Polska
Na chłopca przewróciła się bramka (zdjęcie ilustracyjne)
Trener oskarżony o pedofilię. Stanie przed sądem
Katowice
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
WARSZAWA
imageTitle
Plan wykonany w stu procentach. Pegula nie musi czekać na hit
EUROSPORT
Klatka kluczowa-5476
Budżet zdrowia się nie spina. Wiceminister: trwają ustalenia
Piotr Wójcik
imageTitle
Świątek oburzona. "On jest najwyraźniej pijany"
EUROSPORT
shutterstock_2358387797
Krwiomocz to sygnał alarmowy, a nie efekt “po zjedzeniu buraczków”
Anna Bielecka
imageTitle
Na ten moment czekał pół roku. Mistrz świata zagra o finał
EUROSPORT
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach
METEO
rosyjscy zolnierze 04 milru
Zwabieni przez Rosjan? Najemnicy błagają o wydostanie ich z Donbasu
Świat
Stacja PKP Międzylesie
Pracownicy bili na alarm. Jest decyzja państwowej spółki
BIZNES
imageTitle
Poważna operacja mistrza olimpijskiego. "Jedno z najgorszych uczuć"
EUROSPORT
Pono
Nie żyje raper Pono. Miał 49 lat
Kultura i styl
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Dwoje policjantów zatrzymanych w sprawie narkotyków
Poznań
Wypadek śmigłowca w miejscowości Błaziny Górne
Śmigłowiec zahaczył o linię energetyczną. Decyzja prokuratury
WARSZAWA
shutterstock_2075905432
Pogoda taka, że może nie być czym oddychać
METEO
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica