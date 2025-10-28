Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wiceszef MON w "Kropce nad i": z ludzi, którzy mieli ścigać mafie, zrobiła się mafia

Cezary Tomczyk
Tomczyk o wniosku prokuratury wobec Ziobry: z ludzi, którzy mieli walczyć z mafią, zrobiła się mafia
Źródło: TVN24
- Każda mafia ma jakiegoś herszta i ktoś stoi na jej czele - powiedział w "Kropce nad i" Cezary Tomczyk, komentując wtorkowy wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Wiceminister obrony narodowej zapowiedział też, jak zagłosuje nad wnioskiem.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak poinformowała, że według prokuratury Zbigniew Ziobro w czasie, gdy był ministrem, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 

"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 

Śledczy chcą aresztować Ziobrę. Żurek: zakładam, że nie będzie tchórzył

Śledczy chcą aresztować Ziobrę. Żurek: zakładam, że nie będzie tchórzył

Tomczyk o Ziobrze: nie wywinie się

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (Koalicja Obywatelska) zaznaczył w "Kropce nad i" w TVN24, że "każda mafia ma jakiegoś herszta, ktoś stoi na jej czele". Dodał, iż chodzi o "defraudację na różnego rodzaju fundacje, swoich przyjaciół polityków, po to, żeby uprawiać propagandę". - Czyste złodziejstwo - skwitował.

Tomczyk ocenił też, że "to bardzo poważna sprawa". - Zbigniew Ziobro nie wywinie się wymiarowi sprawiedliwości. Te sprawy zaszły za daleko - mówił.

Zapowiedział też, że będzie głosował za uchyleniem immunitetu posłowi PiS. - Z ludzi, którzy chcieli walczyć z mafią, zrobiła się mafia. Tak działa dzisiaj PiS - wskazał wiceszef MON.

Kaczyński i Ziobro komentują ruch prokuratury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kaczyński i Ziobro komentują ruch prokuratury

"Chciałbym, żeby sprawy trwały krócej"

Pytany, czy uważa, że za długo trwały prace prokuratury w sprawie Ziobry, gość TVN24 zaznaczył, że wykonała ona "ogromną pracę".

Przywołał też przykład byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego, który został skazany na karę pozbawienia wolności za finansowanie swojej kampanii prezydenckiej z pieniędzy rządu libijskiego przywódcy Muammara Kaddafiego. Sarkozy usłyszał wyrok po kilkunastu latach procesu.

- Chciałbym, żeby wszystkie te sprawy trwały krócej, ale najważniejsze jest to, żeby każdy był potraktowany dokładnie tak samo. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa - podkreślił Tomczyk.

OGLĄDAJ: Tomczyk o Ziobrze: zwykłe, czyste złodziejstwo
pc

Tomczyk o Ziobrze: zwykłe, czyste złodziejstwo

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Cezary TomczykKropka nad iZbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
imageTitle
Szok w Paryżu. Ostatni raz coś takiego spotkało Alcaraza w finale Wimbledonu
Najnowsze
forum-1048778432
"W tej chwili jest punkt kulminacyjny". Relacja Polaka z Jamajki
METEO
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Firmy z krajów bałtyckich potajemnie napędzają "flotę cieni"
Świat
imageTitle
Wiadomo, kiedy pierwszy mecz Świątek w WTA Finals
EUROSPORT
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Przemysław Ciszak
Rada nadzorcza Orlenu ma nowego przewodniczącego
BIZNES
EN_01665932_2559
Huragan Melissa nad Jamajką. "Wiatr szaleje, okna się trzęsą"
METEO
Laureat Nagrody POLIN 2025 Marek Chmielewski
Nagroda POLIN 2025 wręczona
WARSZAWA
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
"Kasy samoobsługowe stały się koniecznością", choć "generują wyższe straty"
BIZNES
imageTitle
Prezes federacji zaskoczył. "Rosja jest zawsze gotowa"
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
"To będzie ostateczny dowód na to, że ma nieczyste sumienie"
Polska
imageTitle
Uniknął więzienia, został kaznodzieją. Były piłkarz głosi Słowo Boże
EUROSPORT
imageTitle
Ważny krok w karierze wnuczki Donalda Trumpa
EUROSPORT
Ulica Karowa, 1948r.
Niepublikowane zdjęcia powojennej Warszawy
Piotr Bakalarski
Marcin Horała
Prezes CPK wnioskował o "pilne podjęcie działań". Co napisano w piśmie 
BIZNES
Jesień, deszcz, chłodno, liście
Przejaśni się i rozpogodzi. Uwaga na wiatr
METEO
39-latek został zatrzymany
"Groził nożem 11-letniej córce", usłyszał zarzut
WARSZAWA
Izraelskie wojsko przy granicy Strefy Gazy
Rozkaz Netanjahu. "Natychmiastowe" ataki na Strefę Gazy
Świat
Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Kaczyński i Ziobro komentują ruch prokuratury
Polska
wypadek Ostropole
W wypadku zginęło dwoje nastolatków. Zarzuty dla 20-latka
Polska
imageTitle
Zabrzmiało jak żart. Chcą być gospodarzami Tour de France
EUROSPORT
Adam Szłapka
TVN24: szef CPK alarmował Horałę. Rzecznik rządu o "współudziale" byłego ministra PiS
Polska
imageTitle
Świątek poznała rywalki w WTA Finals. Nie będzie łatwo
EUROSPORT
Tbilisi
Skandal w Gruzji. Jedna partia złamała bojkot
Świat
imageTitle
"Mam nadzieję, że tak się połamała, że przez jakiś czas nikomu niczego nie odbierze"
EUROSPORT
Huta Miedzi Legnica
Resort finansów zapowiada obniżenie podatku. Zyska państwowy koncern
BIZNES
Autobus Yutong w Norwegii
W pełnej tajemnicy rozebrali chiński autobus. Oto co wykryli
Maciej Wacławik
samobojstwo w polsce
Jak zapobiegać próbom samobójczym? Jak pomóc tym, którzy stracili bliskich? Debata w TVN24+
Polska
Tusk
Tusk o zmianach w Karcie Nauczyciela. "Działamy"
Polska
imageTitle
Okradła koleżankę z reprezentacji. Na jaw wychodzą kolejne informacje
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica