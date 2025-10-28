Wiceszef MON w "Kropce nad i": z ludzi, którzy mieli ścigać mafie, zrobiła się mafia

Tomczyk o wniosku prokuratury wobec Ziobry: z ludzi, którzy mieli walczyć z mafią, zrobiła się mafia Źródło: TVN24

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, a także o jego zatrzymanie i aresztowanie. Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak poinformowała, że według prokuratury Zbigniew Ziobro w czasie, gdy był ministrem, założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Tomczyk o Ziobrze: nie wywinie się

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (Koalicja Obywatelska) zaznaczył w "Kropce nad i" w TVN24, że "każda mafia ma jakiegoś herszta, ktoś stoi na jej czele". Dodał, iż chodzi o "defraudację na różnego rodzaju fundacje, swoich przyjaciół polityków, po to, żeby uprawiać propagandę". - Czyste złodziejstwo - skwitował.

Tomczyk ocenił też, że "to bardzo poważna sprawa". - Zbigniew Ziobro nie wywinie się wymiarowi sprawiedliwości. Te sprawy zaszły za daleko - mówił.

Zapowiedział też, że będzie głosował za uchyleniem immunitetu posłowi PiS. - Z ludzi, którzy chcieli walczyć z mafią, zrobiła się mafia. Tak działa dzisiaj PiS - wskazał wiceszef MON.

"Chciałbym, żeby sprawy trwały krócej"

Pytany, czy uważa, że za długo trwały prace prokuratury w sprawie Ziobry, gość TVN24 zaznaczył, że wykonała ona "ogromną pracę".

Przywołał też przykład byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego, który został skazany na karę pozbawienia wolności za finansowanie swojej kampanii prezydenckiej z pieniędzy rządu libijskiego przywódcy Muammara Kaddafiego. Sarkozy usłyszał wyrok po kilkunastu latach procesu.

- Chciałbym, żeby wszystkie te sprawy trwały krócej, ale najważniejsze jest to, żeby każdy był potraktowany dokładnie tak samo. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa - podkreślił Tomczyk.

