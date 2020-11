Premier o "miękiszonie" w unijnych negocjacjach i dalszej współpracy z Ziobrą

Nasze negocjacje oczywiście prowadzimy w sposób zasadniczy, twardy, jednoznaczny - powiedział na środowej konferencji premier Mateusz Morawiecki. Odniósł się tak do pytania o słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który mówił, że w negocjacjach dotyczących unijnego pakietu budżetowego "nie można być miękiszonem". Premier powiedział też, że dalszą współpracę z ministrem wyobraża sobie "bardzo dobrze, znakomicie, tak, jak do tej pory". - Nie mam z tym żadnych problemów - dodał.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na środowej konferencji prasowej odniósł się do negocjacji w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, funduszu odbudowy oraz mechanizmu praworządności.

Mówił, że w historii UE "wielokrotnie różne państwa stosowały weto lub groziły jego użyciem". - Niedawno groził użyciem weta premier Holandii w czasie lipcowego szczytu, kiedy też ja namawiałem premiera Mateusza Morawieckiego, by zdecydował się na zastosowanie tego instrumentu i nikt nie zarzucał premierowi Holandii, by tego nie robił, bo to oznacza rozpad Unii czy utratę poważania dla Holandii - wskazał.