Polska

Dziś dziewiąta próba przesłuchania, policja rozpoczęła działania. Ziobro: wylatuję z Brukseli

Zbigniew Ziobro na lotnisku w Brukseli
Źródło: TVN24
Zbigniew Ziobro ma zostać dziś doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej do spraw Pegasusa. Funkcjonariusze pojawili się już przed domem Ziobry. Sam poseł PiS poinformował, że przebywa w Brukseli i zamierza przylecieć do Warszawy. Na lotnisku nie chciał odpowiadać na pytania korespondenta TVN24.
Kluczowe fakty:
  • Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa bada, czy użycie tego oprogramowania inwigilacyjnego przez rząd, służby specjalne i policję w czasie kiedy rządziło PiS, było zgodne z prawem oraz chce ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup systemu.
  • Będzie to dziewiąta próba przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa.
  • Policja od rana prowadzi działania, zarządzone po sądowym wyroku. Ziobro informował wczoraj, że nie ma go w Polsce, ale zamierza przylecieć do Warszawy.

Po godzinie 6 policja pojawiła się przed domem Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. Funkcjonariusze kilkukrotnie dzwonili domofonem do domu, ale nikt nie odpowiedział oraz nie otworzył furtki.

Policja przed domem Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu
Policja przed domem Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu
Źródło: TVN24

- Policjanci przed chwilą podjęli próbę realizacji nakazu doprowadzenia świadka zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie - poinformowała młodsza aspirant Aneta Placek, oficer prasowa komendanta miejskiego Policji w Skierniewicach.

- Jeśli chodzi o czas oraz plan naszego działania, jest to taktyka policyjna i nie będę jej zdradzała - dodała, zaznaczając, że działania, które podejmuje policja, są zgodne z Kodeksem postępowania karnego. - Mamy cały plan działania na dzisiaj i będziemy się go trzymać - powiedziała Placek.

Policja przed domem Zbigniewa Ziobry. "Mamy cały plan działania"
Źródło: TVN24

Ziobro: postanowiłem przylecieć do Polski

Ziobro zabrał głos w sprawie w niedzielę wieczorem na antenie wPolsce24. - Postanowiłem przylecieć do Polski. W poniedziałek wylatuję z Brukseli samolotem o 7.50 - przekazał. Jak zapewniał, w Warszawie będzie lądował w poniedziałek około godziny 10.

- Nie jest dla chyba większości osób, które obserwują scenę polityczną, tajemnicą, że po tym kiedy przechodziłem bardzo skomplikowaną operację usunięcia nowotworu złośliwego z przerzutami właśnie w Belgii, podlegającej różnym procesom rehabilitacji. Z tego powodu siłą rzeczy bardzo często (w Belgii) jestem - tłumaczył Ziobro.

Polityk pojawił się rano na brukselskim lotnisku. Nie chciał odpowiadać na pytania korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego.

Zbigniew Ziobro na brukselskim lotnisku
Zbigniew Ziobro na brukselskim lotnisku
Źródło: TVN24

Dziewiąta próba przesłuchania Ziobry

Posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa rozpocznie się o godzinie 10.30. Zaplanowano tylko jeden punkt - przesłuchanie Ziobry. Będzie to dziewiąta próba przesłuchania polityka.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa chce przesłuchać Ziobrę od ponad roku. Ma to związek z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji między innymi przeciwników politycznych, do którego miało dochodzić w czasie, gdy Ziobro był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym.

Afera Pegasusa. Czym jest i jaką rolę odegrał w niej Zbigniew Ziobro?
Afera Pegasusa. Czym jest i jaką rolę odegrał w niej Zbigniew Ziobro?

Na poniedziałek zaplanowano wyłączenie posiedzenie jawne z udziałem Ziobry. Zwykle przesłuchaniom w charakterze jawnym towarzyszą posiedzenia niejawne, które są planowane na późniejsze godziny. Brak takiego punktu może świadczyć o tym, że członkowie komisji śledczej liczą się z tym, że kolejny raz może nie udać się im przesłuchać Ziobry.

16 września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry na posiedzenie komisji przez policję. Decyzja ta powodowana była uporczywym niestawiennictwem posła PiS przed komisją oraz jego uporczywym uchylaniem się od złożenia zeznań.

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Nieuchwytny Ziobro

Poprzednia procedura mająca na celu zatrzymanie i doprowadzenie Ziobry miała już miejsce w tym roku. 31 stycznia Policja zatrzymała polityka po wywiadzie w partyjnej telewizji, lecz nie stawił się on na czas posiedzenie komisji śledczej. Komisja uznała wtedy doprowadzenie za nieskuteczne i zawnioskowała o areszt do 30 dni, czego później sąd jednak nie uwzględnił.

Zbigniew Ziobro doprowadzony do Sejmu
Zbigniew Ziobro doprowadzony do Sejmu

Obecną procedurę komisja wszczęła pod koniec czerwca w związku z kolejną nieobecnością Ziobry na przesłuchaniu. W rezultacie Sejm 25 lipca zgodził na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji.

Były minister, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie, uzasadniając to nieopublikowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ubiegłego roku stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna.

W marcu 2024 roku Sejm podjął jednak uchwałę, w której stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm, wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

OGLĄDAJ: Grupa trzymająca Pegasusa
Grupa trzymająca Pegasusa

Komisja śledcza do spraw Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 roku do listopada 2023 roku.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd, między innymi przez NIK, informacji Pegasusa zakupiono jesienią 2017 roku dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 milionów złotych) z Funduszu Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: Pegasusgate
Pegasusgate

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

