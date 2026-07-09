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Pismo do ICE w sprawie Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek: myślę, że wystosujemy w tym tygodniu

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Waldemar Żurek
Żurek o piśmie do ICE w sprawie Ziobry. "Myślę, że wystosujemy w tym tygodniu"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE w sprawie Zbigniewa Ziobry może być wystosowane w tym tygodniu - zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przekazał, że jeszcze dziś będzie miał projekt dokumentu. Komentował też gotowy wniosek o ekstradycję byłego szefa resortu sprawiedliwości, a także sprawę jego zastępcy Marcina Romanowskiego.

W czwartek na konferencji prasowej Waldemar Żurek był pytany między inny o sprawę wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości za rządów PiS Zbigniewa Ziobry i poszukiwania jego zastępcy Marcina Romanowskiego.

- Poszukiwanie Marcina Romanowskiego trwa, dlatego że są odpowiednie komórki w policji, które zajmują się osobami ściganymi przez państwo. Rzeczywiście spotkałem się z prokuratorem generalnym Węgier, Serbii oraz Chorwacji - powiedział.

W środę w rozmowie z "Faktem" Żurek poinformował, że Romanowski nie przebywa w Chorwacji. Dzień wcześniej w TVN24 mówił z kolei, że rząd Serbii utrzymuje, iż wiceministra sprawiedliwości nie ma również w ich kraju.

Ekstradycja Ziobry. Żurek: wniosek jest gotowy, ale czekamy

- Uruchomiłem też pismami to, że odwołano dokumenty węgierskie, na których poruszali się Zbigniew Ziobro i jego małżonka, więc można powiedzieć, że jakiś sukces osiągnęliśmy. Kolejnym sukcesem jest wreszcie to, że sąd przyspieszył postępowanie, jeśli chodzi o tymczasowe aresztowanie - powiedział Żurek. Przypomniał przy tym, że jest już prawomocna decyzja w tej kwestii byłego szefa MS.

Jak tłumaczył Żurek, decyzja o tymczasowym areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości "pozwala złożyć wniosek ekstradycyjny". - Ten wniosek jest gotowy, ale czekamy jeszcze na uzasadnienie sądu, który stosował ten areszt w drugiej instancji, dlatego że (...) sąd nie podzielił tego, że wszystkie zarzuty są uprawdopodobnione. Wyeliminował kilka zarzutów z długiej listy 26 [zarzutów - red.] - powiedział.

Minister mówił też o piśmie, które ma zostać skierowane do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE, aby zapytać, na jakiej podstawie Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. - Myślę, że wystosujemy w tym tygodniu, bo dzisiaj będziemy mieli draft tego pisma - zapowiedział.

CZYTAJ WIĘCEJ: 26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Ziobro - który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - 10 maja potwierdził, że jest w USA. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał wraz z żoną na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana otrzymali ochronę międzynarodową. Po opuszczeniu Węgier, jak informowała prokuratura, Ziobro wyleciał z Mediolanu do Nowego Jorku. Posłużył się - z punktu widzenia USA - wizą "członka zagranicznych mediów". Informowano, że Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Również Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku poinformowano o ochronie, którą posłowi udzielił węgierski rząd za kierownictwa Viktora Orbana. Za Romanowskim wydany jest Europejski Nakaz Aresztowania.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Waldemar ŻurekMinister SprawiedliwościMinisterstwo SprawiedliwościZbigniew ZiobroMarcin RomanowskiFundusz Sprawiedliwości
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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