Polska

Ziobro dla TVN24: przygotowuję się do batalii sądowej

Ziobro: przygotowuję się do batalii przed węgierskim sądem
Zbigniew Ziobro powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Maciejem Warsińskim, że przygotowuje się do "batalii" przed węgierskim sądem. Unikał odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wyjechać z Budapesztu i o to, gdzie ewentualnie by się udał.

W piątek reporter TVN24 Maciej Warsiński rozmawiał ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie. To pierwszy wywiad dla TVN24 po ostatnich wyborach na Węgrzech.

Ziobro był pytany, czy jego zdaniem ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości nie jest kompromitująca. - Kompromitujące jest to, że mamy premiera, ministra (Waldemara Żurka - red.), którzy notorycznie łamią prawo i boją się starcia ze mną na uczciwych i jasnych warunkach - odparł.

- Przygotowuję się z prawnikiem do batalii przed węgierskim sądem - zapowiedział. Jak mówił, będzie w niej pokazywał "nadużycia władzy" Tuska.

Czy Ziobro wróci do Polski?

Warsiński dociekał, czy Ziobro nie planuje powrotu do kraju, by przedstawić swoje argumenty przed polskim wymiarem sprawiedliwości. - Bardzo chcę wrócić. Wtedy, kiedy reguły gry będą przestrzegane - odparł Ziobro. Jak dodał, wtedy polskie władze będą "mogły postawić mu zarzuty, a nawet go aresztować".

Ziobro powtarzał swoją narrację o "nielegalnym przejęciu prokuratury: i "nielegalnym przejmowaniu sądów".

Ziobro o azylu na Węgrzech: dysponuję wszystkimi dokumentami

Ziobro odniósł się także do zmiany władzy na Węgrzech po odsunięciu od stanowiska premiera Viktora Orbana. - Jeżeli jego następca, pan Magyar, będzie realizował to, co mówi, czyli dokona zasadniczej zmiany na Węgrzech, ale będzie działał w ramach prawa, w ramach węgierskiej konstytucji (…), to można to oczywiście oceniać negatywnie. Ja bym zapewne negatywnie oceniał (jego - red.) założenia z różnych powodów politycznych ale nie mogę mu postawić zarzutu, że działa wbrew prawu - zadeklarował Ziobro.

Był też pytany, czy dysponuje genewskim dokumentem podróży, który umożliwiłby mu wyjazd poza strefę Schengen. - Dysponuję wszystkimi dokumentami, które są należne osobie, która posiada azyl polityczny na Węgrzech - mówił. Odmówił jednak podania dalszych szczegółów.

Nie odpowiedział także na pytania o to czy i dokąd zamierza wyjechać z Budapesztu. Dopytywany o to, czy kontaktował się ze środowiskiem prezydenta Serbii, czy administracją USA w sprawie ewentualnego wyjazdu, unikał odpowiedzi.

Dariusz Kubik

Ziobro uciekł na Węgry

Po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, wygranych przez opozycyjną partię Tisza, lider zwycięskiego ugrupowania Peter Magyar zapowiadał, że przebywający tam obecnie politycy PiS - były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski - zostaną poddani ekstradycji do Polski.

Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura zarzuca mu między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

