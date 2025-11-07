Ziobro może zostać aresztowany. Sejm dał organom ścigania zielone światło

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu, a tym samym na postawienie Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów i na jego tymczasowe aresztowanie.

Były minister sprawiedliwości przebywa na Węgrzech.

Na czym polegało wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości? Między innymi na sfinansowaniu zakupu Pegasusa, co opisaliśmy krok po kroku w TVN24+

Tekst jest aktualizowany.

Wniosek prokuratury, która chce postawić Ziobrze 26 zarzutów, wcześniej poparła komisja regulaminowa. Zbigniew Ziobro miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadziła 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości - instytucji ustanowionej dla wsparcia ofiar przestępstw i udzielania pomocy postpenitencjarnej.

Podczas głosowania wszystkie wnioski prokuratora zostały poparte przez bezwzględną większość posłów. Nad wnioskiem o jego aresztowanie głosowało 442 posłów. Za było 244 posłów, a przeciw - 198. Nikt się nie wstrzymał.

Posłowie PiS bronili Ziobry

Głosowania poprzedziła burzliwa dyskusja. - Zbigniew Ziobro miał być szeryfem, miał chronić Polskę przed przestępcami, a zgodnie z wnioskiem prokuratury jest hersztem grupy przestępczej - ocenił poseł Polski 2050 Paweł Śliz.

Według posła PiS Michała Wójcika, stan zdrowia Zbigniewa Ziobry nie pozwala na procedowanie wniosku prokuratury w Sejmie. - Panie marszałku, albo droga prawa, albo droga chaosu, anarchii i łajdactwa - mówił.

Były minister sprawiedliwości leczy się onkologicznie. W marcu zeszłego roku poinformował, że wykryto u niego złośliwego raka przełyku. Rok temu przeszedł zabieg w Belgii.

- Stan zdrowia podejrzanego interesuje prokuratora, gdy występuje o aresztowanie i sąd, gdy podejmuje taką decyzje - mówił poseł KO Jarosław Urbaniak.

- Za dwa lata zobaczycie, kto jest miękiszonem i fujarą. (...) Pan minister Ziobro wróci i pokaże wam, gdzie wasze miejsce - powiedział poseł PiS Dariusz Matecki.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech

Sam Zbigniew Ziobro nie był obecny na piątkowym głosowaniu. Przebywa na Węgrzech i nie wiadomo, czy i kiedy stamtąd wróci. W czwartek rozmawiał z dziennikarzami w siedzibie zbliżonego do rządu Viktora Orbana Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie.

Premier Węgier Viktor Orban pod koniec października spotkał się z posłem PiS. "Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy..." - napisał na X.

