Polska

Ziobro może zostać aresztowany. Sejm dał organom ścigania zielone światło

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24
Sejm zgodził się 26 razy na uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, co da prokuraturze możliwość postawienia mu 26 zarzutów związanych z wyprowadzeniem 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie zgodzili się też na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Kluczowe fakty:

Wniosek prokuratury, która chce postawić Ziobrze 26 zarzutów, wcześniej poparła komisja regulaminowa. Zbigniew Ziobro miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą, która wyprowadziła 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości - instytucji ustanowionej dla wsparcia ofiar przestępstw i udzielania pomocy postpenitencjarnej.

Podczas głosowania wszystkie wnioski prokuratora zostały poparte przez bezwzględną większość posłów. Nad wnioskiem o jego aresztowanie głosowało 442 posłów. Za było 244 posłów, a przeciw - 198. Nikt się nie wstrzymał.

Zbigniew Ziobro i Victor Orban
"U mnie fatalnie, ale Zbigniew Ziobro chyba się podszkala"
Tomasz Mraz
Kluczowy świadek. Pozwolił ujawnić mechanizm
Zbigniew Ziobro
Zarzut, który "nie ma zastosowania tylko do panów w kominiarkach". Co dalej z Ziobrą?

Posłowie PiS bronili Ziobry

Głosowania poprzedziła burzliwa dyskusja. - Zbigniew Ziobro miał być szeryfem, miał chronić Polskę przed przestępcami, a zgodnie z wnioskiem prokuratury jest hersztem grupy przestępczej - ocenił poseł Polski 2050 Paweł Śliz.

Według posła PiS Michała Wójcika, stan zdrowia Zbigniewa Ziobry nie pozwala na procedowanie wniosku prokuratury w Sejmie. - Panie marszałku, albo droga prawa, albo droga chaosu, anarchii i łajdactwa - mówił.

Były minister sprawiedliwości leczy się onkologicznie. W marcu zeszłego roku poinformował, że wykryto u niego złośliwego raka przełyku. Rok temu przeszedł zabieg w Belgii.

- Stan zdrowia podejrzanego interesuje prokuratora, gdy występuje o aresztowanie i sąd, gdy podejmuje taką decyzje - mówił poseł KO Jarosław Urbaniak.

- Za dwa lata zobaczycie, kto jest miękiszonem i fujarą. (...) Pan minister Ziobro wróci i pokaże wam, gdzie wasze miejsce - powiedział poseł PiS Dariusz Matecki. 

Krzysztof Brejza
Brejza w "Kropce nad i": Ziobro nie szanuje Polski
Quiz na 5tek
Nie jesteś miękiszonem? Udowodnij to w naszym quizie
Adam Michejda
Szymon Hołownia
Krótka przemowa Hołowni. Przeprosił, podziękował, "nie rozbeczał się"

Zbigniew Ziobro na Węgrzech

Sam Zbigniew Ziobro nie był obecny na piątkowym głosowaniu. Przebywa na Węgrzech i nie wiadomo, czy i kiedy stamtąd wróci. W czwartek rozmawiał z dziennikarzami w siedzibie zbliżonego do rządu Viktora Orbana Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Miejsce strzeżone jak ambasada". Tam przebywał Ziobro

Premier Węgier Viktor Orban pod koniec października spotkał się z posłem PiS. "Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W takich absurdalnych czasach żyjemy..." - napisał na X.

Zbigniew Ziobro

Posłowie zdecydowali o jego losie. Wydanie specjalne
Zbigniew Ziobro
Autorka/Autor: fil/kab, adso

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Zbigniew ZiobroSejmProkuraturaMinisterstwo SprawiedliwościFundusz SprawiedliwościWęgryViktor Orban
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica