Szef MSZ jedzie do Brukseli. Sytuacja na Ukrainie głównym tematem rozmów

Szef MSZ Zbigniew Rau jedzie w poniedziałek do Brukseli, gdzie weźmie udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych Unii Europejskiej i spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Przedstawi priorytety polskiego przewodnictwa

We wtorek Rau będzie przebywał w siedzibie NATO, gdzie spotka się z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem oraz przedstawi na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej priorytety polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

- Celem posiedzenia jest przedyskutowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ostatnich godzinach oraz tego, jakie kroki powinna podjąć OBWE w tej sytuacji, po to, żeby - przede wszystkim - doprowadzić do deeskalacji napięcia - powiedział w niedzielę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Polska sprawuje obecnie roczne przewodnictwo w OBWE.