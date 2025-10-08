Logo strona główna
Polska

Zatrzymanie związane ze zniszczeniem Nord Stream 2. "Dlaczego my się mamy przejmować Niemcami?"

Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk o aresztowaniu Wołodymyra Ż. "To normalna procedura"
Źródło: TVN24
Kwestia Nord Streamu jest egzystencjonalnym zagrożeniem dla Polski, tak było od samego początku - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Mówił o zatrzymaniu Wołodymyra Ż. podejrzanego o zniszczenie rosyjskiego rurociągu i stanowisku Polski w tej sprawie.

Wołodymyr Ż. był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe w związku z podejrzeniem sabotażu konstytucyjnego, zniszczenia mienia oraz zniszczenia rurociągu Nord Stream 2. Został zatrzymany 30 września w miejscu swojego zamieszkania w podwarszawskim Pruszkowie i zastosowano wobec niego tymczasowy areszt.

We wtorek w czasie konferencji prasowej premier Donald Tusk, komentując zatrzymanie Ukraińca, powiedział, że "w interesie Polski i w interesie zwykłego poczucia przyzwoitości i sprawiedliwości na pewno nie jest oskarżanie albo wydawanie tego obywatela w ręce innego państwa". - Decyzja będzie należała do sądu, ale tutaj nasze stanowisko jest jasne - oznajmił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"W interesie Polski nie jest oskarżanie albo wydawanie go". Tusk o Wołodymyrze Ż.

"W interesie Polski nie jest oskarżanie albo wydawanie go". Tusk o Wołodymyrze Ż.

Wysadzenie Nord Stream. Jest decyzja sądu w sprawie zatrzymanego Ukraińca

Wysadzenie Nord Stream. Jest decyzja sądu w sprawie zatrzymanego Ukraińca

Tomczyk o zatrzymaniu Wołodymyra Ż.

W środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Cezary Tomczyk był pytany o to, jaki był sens zatrzymywania Wołodymyra Ż. - Jest to normalna procedura sądowa, która jest niezależna od rządu - odpowiedział wiceszef resortu.

Prowadzący Konrad Piasecki przypomniał o wtorkowych słowach premiera w sprawie braku interesu w wydaniu Niemcom zatrzymanego. - Nie zwykłem używać tego argumentu, ale myślę, że jest ważny. Dlaczego my się w tej sprawie albo jakiejkolwiek innej sprawie, mamy przejmować Niemcami? Interes Polski w tej sprawie jest jasny i wyraził go wczoraj premier Donald Tusk - stwierdził Tomczyk.

 - Kwestia Nord Streamu jest fundamentalnym, takim egzystencjonalnym zagrożeniem dla Polski. Tak było od samego początku - dodał.

Nord Stream 2 to rosyjsko-niemiecka inwestycja przebiegająca m.in. po dnie Morza Bałtyckiego. Przed laty pozwoliła uniezależnić się Rosji od przesyłania surowców do Europy m.in. przez Ukrainę. Równocześnie, dzięki bezpośredniemu, szybkiemu przesyłowi do Niemiec i dalszemu rozprowadzaniu po całym kontynencie, przyspieszyła uzależnienie się całej Europy od rosyjskich surowców energetycznych.

pc

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Cezary TomczykMinisterstwo Obrony Narodowej
