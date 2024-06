Znowu mamy do czynienia z karaniem żołnierzy, zamiast wyciąganiem konsekwencji z niedoborów prawnych. Niedopuszczalna sytuacja - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera o zdarzeniu na granicy polsko-białoruskiej, gdzie Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających uchodźców. Redakcja TVN24 skontaktowała się z Żandarmerią Wojskową i czeka na jej komentarz do sytuacji.

Siewiera o "skandalicznej sytuacji"

Do sprawy odniósł się w czwartek rano szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Ocenił, że "do tak skandalicznej, bulwersującej sytuacji dochodzi ze względu na brak właściwego oprzyrządowania Wojska Polskiego w zakresie przepisów, które były proponowane w ustawie o działaniach organów administracji publicznej w obliczu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa".

Apel o prace nad projektem ustawy z poparciem wszystkich sił politycznych

Zaapelował o to, "aby procedowanie nad tą ustawą, którą marszałek Sejmu poddał pod pierwsze czytanie w środę 12 czerwca po wyborach, tak by nie budzić emocji w trakcie okresu wyborczego, przeprowadzić z pełnym poparciem wszystkich sił politycznych"

Siewiera stwierdził też, że zespół prokuratorów powołany do zbadania sprawy działa w granicach i na podstawie prawa. - Jeśli polskie prawo nie reguluje kwestii obecności żołnierzy z ich etatowym uzbrojeniem, wykorzystaniem tego uzbrojenia, zgodnie z doktryną, łańcuchem dowodzenia przy granicy, to prokuratorzy muszą działać na podstawie prawa - powiedział.

- Dziś kluczową sprawą jest, by te poprawki dotyczące wykorzystania broni, środków przymusu bezpośredniego i uzbrojenia Wojska Polskiego dotyczyły sytuacji, w których dochodzi do bezpośredniego zamachu na życie i zdrowie żołnierzy, zamachu bezpośredniego na infrastrukturę i urządzenia ważne z punktu widzenia sił zbrojnych. Gdy dochodzi do zagrożenia instalacji wojskowych, kwestie użycia broni, gdy dochodzi do pościgu lub niepodporządkowania się wezwaniom do porzucenia broni przez osoby nielegalnie przekraczające granice. Te warunki były uregulowane w projekcie w 2023 roku, a dziś zostaną wniesione przez ministra obrony narodowej po pierwszym czytaniu, albo przez inicjatora projektu. Natomiast dużo lepszym ruchem będzie, jeśli będzie to wspólne działanie strony rządowej i zwierzchnika sił zbrojnych z inicjatywy zwierzchnika sił zbrojonych - ocenił Siewiera.