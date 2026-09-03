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Zatrzymani w sprawie Zondacrypto doprowadzeni do prokuratury

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Rafał Zaorski
Rafał Zaorski ponownie w prokuraturze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Znany inwestor giełdowy Rafał Zaorski, Jaromira W. i Anna P. zostali doprowadzeni do prokuratury. Śledczy prowadzą dalsze czynności w sprawie Zondacrypto i zaginięcia Sylwestra Suszka.

Zaorski został doprowadzony do prokuratury w asyście funkcjonariuszy. Według mediów Rafał Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zondacrypto.

Pytany był przez dziennikarzy, co stało się z pieniędzmi Sylwestra Suszka. - Nie mam pojęcia - odpowiedział. Dopytywany, czy je ma, powiedział: - Nie.

Zaorski przekonywał, że jest niewinny. Przekazał też, że składał zeznania w tej sprawie.

Rafał Zaorski, Jaromira W. i Anna P. doprowadzeni do prokuratury

Do prokuratury doprowadzone zostały też Jaromira W. i Anna P. Jaromira W. to była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, późniejszej Zondacrypto. Anna P. to zaufana współpracownica Mariana W., która opiekuje się obecnie jego biznesami. To ona miała przejąć apartament Sylwestra Suszka po jego zaginięciu, wbrew wiedzy i woli rodziny.

W środę wieczorem zakończyły się czynności z zatrzymanymi. W czwartek znów ruszyły, a prokuratura - według środowych zapowiedzi - ma informować o dalszych krokach.

Zatrzymania w sprawie Zondacrypto

Te trzy osoby zostały zatrzymane w środę w swoich miejscach zamieszkania, które przeszukano wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. W środę przeszukano też pomieszczenia PKOl i UOKiK.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia tego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Na początku sierpnia zostało ono połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 roku.

Źródło: TVN24
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Tagi:
KryptowalutyProkuratura
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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