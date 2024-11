Zatonięcie statku w Egipcie. MSZ potwierdza informacje o obywatelach Polski

Statek z turystami zatonął w pobliżu nadmorskiego miasta Marsa Alam w Egipcie w poniedziałek. We wtorek przed południem rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał, że do wypadku doszło około godziny 5.30. - Według ostatnich ustaleń na pokładzie było 44 pasażerów: 13 członków egipskiej załogi i 31 pasażerów kilkunastu narodowości. W tym - według naszych informacji już potwierdzonych - dwójka pasażerów posiadających obywatelstwo polskie - mówił Wroński.

Dwoje obywatelki Polski zaginionych

- Z tego co wiemy, większość osób, które brały udział w tym wyjeździe, to doświadczeni nurkowie, którzy wyjechali na ekspedycję nurkową. Łódź, która zajmowała się ich przewozem, od dłuższego czasu jest wynajmowana właśnie do takich ekspedycji podwodnych i tym się głównie zajmuje - dodał Wroński.