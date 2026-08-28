Polska Zapowiedź premiera Donalda Tuska w sprawie Zondacrypto. Chodzi o weto prezydenta Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Tusk: zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Premier Donald Tusk wypowiadał się przed piątkowym posiedzeniem Rady Ministrów, które poświęcone jest ustawie budżetowej na przyszły rok. - Szkoda, że przygotowanie budżetu w tym trudnym, krytycznym momencie historii i ciężka praca tysięcy ludzi jest w cieniu afery, która wygląda na chyba największą aferę w historii polskiej polityki - powiedział Tusk.

Jak mówił, "sprawa Zondacrypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę". - To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na dobrze zorganizowany system - ocenił premier.

Tusk zwrócił uwagę na powiązania sprawy Zondacrypto z Prawem i Sprawiedliwością. Jak ujawinili reporter "Superwizjera" Michał Fuja i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, prezes Zondacrypto Przemysław Kral podjął czynności mające na celu załatwienie Marcinowi Romanowskiemu azylu w Dubaju.

- Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS. Ślady finansowania, dziwnych przepływów pieniędzy pomiędzy tym biznesem a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiSu, to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure - mówił premier.

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Jak mówił, rząd "nie będzie się wtrącać" w pracę służb. - Ale jako szef rządu i szef Koalicji Obywatelskiej zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut - zapowiedział.

- To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo, że mamy dużo czasu - ciągnął Tusk. Jak dodał, "nie wyobraża sobie, aby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński i były premier Morawiecki z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem".

Zwrócił się następnie do polityków opozycji. Jak mówił, "może jest naiwny". - Ale ponieważ cała Polska już widzi, co jest grane, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej pokażcie, że macie resztki wstydu - zaapelował. - Panowie z opozycji i z pałacu Prezydenckiego, pomóżcie nam naprawiać tę sytuację - zakończył premier.