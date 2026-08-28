Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zapowiedź premiera Donalda Tuska w sprawie Zondacrypto. Chodzi o weto prezydenta

|
Donald Tusk
Tusk: zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut - zapowiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Jak dodał, "nie wyobraża sobie, aby Nawrocki, Kaczyński i Morawiecki z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem". - Pokażcie, że macie resztki wstydu - zaapelował do opozycji.

Premier Donald Tusk wypowiadał się przed piątkowym posiedzeniem Rady Ministrów, które poświęcone jest ustawie budżetowej na przyszły rok. - Szkoda, że przygotowanie budżetu w tym trudnym, krytycznym momencie historii i ciężka praca tysięcy ludzi jest w cieniu afery, która wygląda na chyba największą aferę w historii polskiej polityki - powiedział Tusk.

Jak mówił, "sprawa Zondacrypto nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę". - To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na dobrze zorganizowany system - ocenił premier.

Tusk zwrócił uwagę na powiązania sprawy Zondacrypto z Prawem i Sprawiedliwością. Jak ujawinili reporter "Superwizjera" Michał Fuja i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, prezes Zondacrypto Przemysław Kral podjął czynności mające na celu załatwienie Marcinowi Romanowskiemu azylu w Dubaju.

- Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS. Ślady finansowania, dziwnych przepływów pieniędzy pomiędzy tym biznesem a pisowskimi mediami, czołowymi politykami PiSu, to wszystko staje się coraz wyraźniejsze i coraz bardziej ponure - mówił premier.

Premier zapowiada ponowne głosowanie nad wetem Nawrockiego

Jak mówił, rząd "nie będzie się wtrącać" w pracę służb. - Ale jako szef rządu i szef Koalicji Obywatelskiej zwrócę się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut - zapowiedział.

- To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo, że mamy dużo czasu - ciągnął Tusk. Jak dodał, "nie wyobraża sobie, aby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński i były premier Morawiecki z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem".

Zwrócił się następnie do polityków opozycji. Jak mówił, "może jest naiwny". - Ale ponieważ cała Polska już widzi, co jest grane, już nikt nie ma wątpliwości, co się stało i kto za tym stał, to przynajmniej pokażcie, że macie resztki wstydu - zaapelował. - Panowie z opozycji i z pałacu Prezydenckiego, pomóżcie nam naprawiać tę sytuację - zakończył premier.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
KryptowalutyKarol NawrockiDonald Tusk
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Agresywne psy zagryzły innego psa (zdjęcie ilustracyjne)
Amstaff zaatakował 7-latka. Nie był zaszczepiony na wściekliznę
Łódź
Karol Nawrocki
Kondolencje od Karola Nawrockiego po śmierci króla
Świat
Haakon VIII
Norwegia ma nowego króla. Jakie imię przyjął?
Świat
imageTitle
Polki mają plan na Turcję. Kluczem cierpliwość i konsekwencja
EUROSPORT
Radosław Piesiewicz doprowadzany do siedziby prokuratury w Katowicach
Nowy komunikat prokuratury w sprawie Piesiewicza
Polska
Zdewastowana ulica we wsi Devighat w dystrykcie Nuwakot
Bilans ofiar wciąż rośnie. Ocalali boją się o swój los
METEO
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Szóstka w Lotto nie padła. Kumulacja rośnie
BIZNES
Król Harald i Królowa Sonja
Przez dziewięć lat walczył o ukochaną. Ich miłość zmieniła monarchię
Świat
imageTitle
Szczęsny wrócił do decyzji o sportowej emeryturze. "Kto by pomyślał?"
EUROSPORT
Zderzenie w Alejach Jerozolimskich
16-latek na motocyklu uderzył w dwa auta. Nie żyje
WARSZAWA
shutterstock_2534169903
Rekord na rynku hipotek. Boom na rynku mieszkaniowym
BIZNES
Tragiczny wypadek na DK 91 pod Piotrkowem Trybunalskim
Czołowe zderzenie. Nie żyje 22-latka
Łódź
Król Harald
Nie żyje król Norwegii
Świat
pieniadze zloty pln shutterstock_2632705463_1
Ruszają prace nad budżetem. Deficyt ma być wyższy niż w tym roku
BIZNES
Upał, słońce
Ostrzeżenia IMGW. Wraca upał
METEO
Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach
Praktycznie cały samochód zniknął pod naczepą. Śmierć na S8
Mazowsze
imageTitle
Media: UEFA przygotowuje postępowanie karne przeciwko Infantino
EUROSPORT
Doprowadzenie jednej z zatrzymanych kobiet
Trzy osoby aresztowane w sprawie pomocy dla powodzian
Wrocław
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Co dalej z Mieszkiem R.? Może nigdy nie pójść do więzienia
WARSZAWA
Sytuacja polskiej transplantologii bardzo się poprawiła w ostatnich latach
Nie wszyscy pacjenci dożywają przeszczepu. Tak jak 13-letni Tymek
Zuzanna Kuffel
26218120
Kto na wicemarszałka z Centrum? Padło nazwisko, reakcja Hennig-Kloski
JEDEN NA JEDEN
Nowe jezioro utworzone po zejściu osuwiska
Jezioro się przelewa. Wstrzymano akcję ratunkową
METEO
Łukasz Litewka
Konflikt między rodziną a współpracownikami zmarłego posła Litewki
Mateusz Czajka
pap_19930806_00K
Kolejne kontrowersje po śmierci zbrodniarza. Tak ma być pochowany
Świat
imageTitle
Jagiellonia i Lech poznają rywali w Lidze Europy. Kiedy losowanie?
EUROSPORT
Pozostałości Kordegardy Piramidalnej w Łazienkach Królewskich
Archeolodzy odkopali w Łazienkach Królewskich pozostałości "piramidy"
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Aż dwa rekordy świata padły podczas mityngu Diamentowej Ligi
EUROSPORT
imageTitle
Kibic Jagiellonii spadł z trybun po meczu w Tbilisi
EUROSPORT
Częściowe zaćmienie Księżyca, Białystok
Na świecie krwawy, w Polsce - nadgryziony. Za nami zaćmienie Księżyca
METEO
Maryla Rodowicz
"Niech żyje bal". Królowa jest jedna i w świetnej formie
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica