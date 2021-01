Dzieci zamknięte w domach w trakcie ferii. "Koszt tego jest zbyt wysoki, zbyt niebezpieczny"

Wszyscy wiemy, jak wpływa na nas to bycie w domu no stop, zwłaszcza w takiej izolacji, która jest nam odgórnie narzucona - mówiła w TVN24 Paula Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która zbiera podpisy pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego o zniesienie zakazu wychodzenia z domu dla dzieci. Jak stwierdziła, "koszt tego jest zbyt wysoki, zbyt niebezpieczny w porównaniu do tego, jaki był zamysł rządu".