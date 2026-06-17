Polska Zaawansowany technologicznie bezzałogowiec w Polsce? Czym jest X-BAT Oprac. Ewa Żebrowska |

Przelot myśliwców F-35 nad Warszawą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shield AI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef rządu we wtorek podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa narodowego mówił o współpracy Polski z amerykańską firmą Shield AI w zakresie przemysłu obronnego. Donald Tusk przekazał, że firma rozważa Polskę jako centrum serwisowe silników F-16 dla NATO. Ale nie tylko.

- Ich zamiarem jest również współpraca z Polską i produkcja w Polsce na potrzeby programu X-BAT - dodał. - To pierwszy na świecie autonomiczny samolot bojowy, czyli taki wielki dron, taki bezzałogowy odpowiednik F-35. Najwyższa technika, szansa na dominację w powietrzu w sytuacji konfliktu zbrojnego i niezwykle ambitny projekt, jeśli chodzi o technologię i innowacyjność - podkreślił premier.

Autonomiczny samolot bojowy X-BAT Źródło zdjęcia: Shield AI

Czym jest X-BAT

Jak podaje portal Defence24, X-BAT to duży bezzałogowy statek latający, nad którym pracuje amerykańska firma Shield AI. X-BAT jest rozwiązaniem klasy UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) opracowanym w technologii stealth oraz zdolnym do pionowego startu i lądowania VTOL (Vertical Take Off and Landing), bez konieczności współpracy ze stałymi bazami lotniczymi.

Autonomiczny samolot bojowy X-BAT Źródło zdjęcia: Shield AI

Portal wskazuje, że zadaniem systemów takich jak X-BAT jest współpraca z maszynami załogowymi i ich wsparcie jako tzw. CCA, czyli Collaborative Combat Aircraft, mogą również operować samodzielnie. X-BAT ma zasięg dwa tysiące mil morskich, może przenosić uzbrojenie powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia, przenosi zintegrowany system walki radioelektronicznej, a także ma zdolność do pasywnego lub aktywnego wykrywania celów i naprowadzania na nie uzbrojenia, w tym również za pomocą radaru pracującego w różnych trybach - opisuje Defence24.