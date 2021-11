Wyrok TSUE w sprawie sędziów. "Prawo Unii stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi"

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie pytań prejudycjalnych, zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Zdaniem TSUE "prawo Unii stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi zezwalającemu Ministrowi Sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania Minister Sprawiedliwości, będący zarazem Prokuratorem Generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia".

