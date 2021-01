Profesor Łętowska: konstytucja mówi o ochronie życia, ale nie od poczęcia

W momencie, kiedy konstytucję uchwalano, był ogromny spór właśnie na ten temat, czy to jest od poczęcia czy nie od poczęcia. Zgodzono się, że konstytucja chroni życie, nie przesądza sprawy od tego wcześniejszego terminu. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu, nie w sentencji, przesądza tę właśnie wątpliwą sprawę - mówiła w TVN24 profesor Ewa Łętowska, komentując wyrok TK w sprawie aborcji.

W środę późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok kierowanego przez Julię Przyłębską Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku dotyczący aborcji. TK orzekł, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

"Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu przesądza tę wątpliwą sprawę"

Zaznaczyła, że sam wyrok Trybunału Konstytucyjnego "w ogóle nie hamuje parlamentu". - Parlament po wyroku Trybunału Konstytucyjnego może robić, co chce w zakresie tego orzekania. W tym wypadku może zliberalizować, może zaostrzyć, może powtórzyć to samo. Mówię w tej chwili o ocenie czysto prawnej. Nie ma czegoś takiego jak skrępowanie przez sam fakt wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego parlamentu w jego działalności po tym wyroku. Ale uzasadnienie tego wyroku owszem zawiera pewien zabieg, jest to zabieg o charakterze niezbyt uczciwym intelektualnie, dlatego że w uzasadnieniu tego wyroku, nie w sentencji, znalazło się stwierdzenie, że polska konstytucja w artykule 38. chroni życie od poczęcia - wyjaśniła.