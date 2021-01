"Daję sygnał: dziewczyny, nie jesteście same. Ja, zwykła mama, nauczycielka, żona". Protesty w całej Polsce

W śląskich Katowicach reporterka TVN24 Małgorzata Marczok rozmawia z jedną z uczestniczek. - Od października jestem cały czas w gotowości - mówi kobieta. - Byłam na każdym spacerze. Jestem matką dwóch córek, jestem tu w ich imieniu. Jestem po to, żeby wywalczyć dla nich lepszą Polskę. Jestem też nauczycielem, idę dla wszystkich moich uczennic - opowiada. - Mam nadzieję, że daję sygnał: "Dziewczyny, nie jesteście same". Ja, zwykła mama, nauczycielka, żona ze Śląska. Idę z wami, idę dla was - dopowiada.