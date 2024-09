Resort Adama Bodnara zapowiada zaostrzenie kar dla piratów drogowych i wprowadzenie do katalogu przestępstw "zabójstwa drogowego". To reakcja na tragiczne w skutkach wypadki drogowe spowodowane przez kierowców znacznie przekraczających dozwoloną prędkość. 15 września doszło do takiego na Trasie Łazienkowskiej, a sprawca zbiegł z kraju. Teraz Łukasz Ż. przebywa w niemieckim areszcie po tym, jak został zatrzymany w Lubece. Trwa procedura ekstradycyjna.

Szef MSWiA: to jest nie do obrony

- To się w głowie nie mieści, że to może być możliwe - dodał. Według niego "prokurator generalny jest zbulwersowany, poruszony i będziemy proponowali rozwiązania w tym względzie."

- To jest nie do obrony, jeśli państwo nie radzi sobie z taką sytuacją - mówił Siemoniak. Podkreślił, że "muszą się zmienić i prawo, i praktyka w tym względzie".

"Państwo musi działać zupełnie inaczej"

Mówił też o wypadku na A1, do którego doszło 16 września 2023 roku i który był jedną z najgłośniejszych tego typu tragedii ostatnich lat. Kierowca w rozpędzonym bmw uderzył z olbrzymią siłą w osobową kię, w której jechała trzyosobowa rodzina wracająca znad morza do domu - małżeństwo i pięcioletni syn. Ich auto stanęło w płomieniach, wszyscy zginęli.

Siemoniak: jak ktoś coś takiego widzi, to niech nie robi filmiku, tylko dzwoni na 112

Według niego "takie rajdy, to nie tylko problem Warszawy, (ale - red.) też innych miast". - Trzeba z tym ostro walczyć. Tutaj nie ma żadnej dyskusji, ani nie ma mowy o tym, żeby w jakikolwiek sposób to tolerować. Ale apeluję do wszystkich też, jak ktoś coś takiego widzi, to niech nie robi filmiku, tylko niech dzwoni na 112. I policja na pewno przyjedzie - dodał.