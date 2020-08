Matura 2020: CKE podała wyniki, czy koronawirus miał na nie wpływ?

Ich egzamin dojrzałości przejdzie do historii. Około 260 tysięcy tegorocznych maturzystów poznało wyniki matur. 26 procent będzie musiało podejść do poprawki.

Matura 2020 była szczególna. Przeprowadzano ją w reżimie sanitarnym, w czerwcu, a nie jak zwykle w maju. Do tego przygotowania też wyglądały inaczej niż zazwyczaj, bo maturzyści do szkoły poszli po raz ostatni 12 marca, więc do końca edukacji w liceach i technikach uczyli się zdalnie. Wirtualnie zakończyli też rok szkolny - 24 kwietnia większość z nich nie miała okazji spotkać się na żywo z kolegami i koleżankami z klasy. A kilka ostatnich tygodni przed maturą, aż do 8 czerwca, musieli poświęcić na samodzielne przygotowania. Formalnie byli już absolwentami liceów i techników.

Wyniki można sprawdzić w internecie

Pandemia wywróciła też do góry nogami harmonogram maturalny. Zwykle w połowie sierpnia maturzyści pisali egzaminy poprawkowe, w tym roku - dopiero poznają wyniki. Mogli je sprawdzać od rana na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wystarczyło zalogować się, używając do tego loginu i hasła, które maturzyści dostali już wcześniej w szkołach. Do logowania potrzebny jest też numer pesel.

Zaświadczenia z wynikami matur będą uczniom wydawać również szkoły - o tym, jak to wygląda w praktyce, placówki decydują indywidualnie. Część wyznaczyła maturzystom dyżury, by zachować reżim sanitarny.

- W zeszłym roku maturzyści przygotowywali się do egzaminu w sytuacji strajkowej, w tym roku w sytuacji nauki zdalnej i nie ukrywamy, że to budziło nasze obawy, jak maturzyści sobie poradzą - mówił Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I zaraz dodał: - Na szczęście obawy okazały się zbyteczne. Maturzyści poradzili sobie dobrze, mimo wszystkich przeciwności, które los przed nimi stawiał.

Marcin Smolik o tegorocznym egzaminie maturalnym TVN24

Maturę zdało 74 proc. zdających. - Były wyniki niższe, wyższe, nie zadziało się nic niepokojącego - zapewniał Smolik.

Z języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 52 proc. punktów (oblało go 8 proc.) z matematyki - 52 (oblało 21 proc.), z najpopularniejszego języka obcego, czyli angielskiego - 71 proc. punktów (oblało 8 proc.).

CKE: egzamin maturalny zdało 74 procent tegorocznych absolwentów TVN24

Rekrutacja dopiero się zaczyna

Przesunięcie egzaminów wymusiło również przesunięcie rekrutacji na studia. Matury poprawiano, podobnie jak pisano, w reżimie sanitarnym. Do sprawdzania matur i egzaminu ósmoklasisty (uczniowie dostali już wyniki 1 sierpnia) zatrudniono około 35 tysięcy egzaminatorów.

We wtorek na konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski dziękował za przeprowadzenie egzaminów w pandemii. Stwierdził też, że to była dobra decyzja. - Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych ułatwia rekrutację - przypominał. I poinformował, że tegoroczne doświadczenia sprawiły, iż w przyszłym roku egzamin ósmoklasisty zostanie przesunięty z kwietnia na końcówkę maja. - Już wcześniej dyrektorzy zgłaszali, że kwietniowy termin deprymuje do dalszej nauki - przyznawał minister.

Kto dostanie świadectwo dojrzałości?

W tym roku aby zdać maturę, trzeba było uzyskać co najmniej 30 procent punktów z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego. Maturzyści musieli też podejść do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale tutaj nie ma progu zdawalności (tej matury nie można oblać). W tym roku z powodu pandemii zrezygnowano z egzaminów ustnych.

Ci, którym nie powiodło się w czerwcu, jeśli oblali tylko jeden przedmiot, maturę będą mogli poprawiać we wrześniu - termin poprawek wyznaczono na 8 września. O tym, czy się udało, dowiedzą się 30 września. Absolwenci, którzy oblali więcej egzaminów, maturę będą mogli poprawiać dopiero za rok.

- Część uczniów zlekceważyła egzamin maturalny i nie odniosła sukcesu - stwierdził Piontkowski. Do wrześniowej poprawki może podejść 17,2 proc. tegorocznych maturzystów.

Niezadowolony z wyniku? Idź do arbitra

Mimo pandemii Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zmienia zasad dla absolwentów, którzy mają wątpliwości czy ich prace zostały sprawdzone poprawnie. W siedzibach OKE będą mogli zobaczyć swoje prace, czyli skorzystać z tak zwanego wglądu. A jeśli będą mieli wątpliwości, poprosić o ponowne sprawdzenie egzaminów.

Od 2017 roku osoby przystępujące do egzaminu maturalnego mają możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego. Odwołanie jest rozpatrywane przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składającego się z arbitrów – doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki – wpisanych na listę arbitrów, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

W ubiegłym roku matury nie zdało 19,5 proc. maturzystów. Najwięcej z nich poległo na matematyce - w liceach oblał ją co dziesiąty, a w technikach - co piąty absolwent.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl