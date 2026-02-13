Kampania wyborcza za miliony z lasu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Audyt w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przeprowadzili specjaliści z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Na 2024 stronach opisali mechanizmy, które pozwoliły wydawać pieniądze leśników na polityczne w istocie przedsięwzięcia. Aktualnie nad ustaleniami skarbowców pracuje zespół śledczy złożony z doświadczonych prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, analizując ponad 30 zawiadomień o przestępstwach.