Kampania wyborcza za miliony z lasu

Ponad 10 milionów złotych wydały Lasy Państwowe tuż przed i w samym szczycie parlamentarnej kampanii wyborczej na imprezy, na których promowali się politycy z obozu Zbigniewa Ziobry - wynika z audytu przeprowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), do którego dotarł reporter tvn24.pl.
Audyt w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przeprowadzili specjaliści z Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Na 2024 stronach opisali mechanizmy, które pozwoliły wydawać pieniądze leśników na polityczne w istocie przedsięwzięcia. Aktualnie nad ustaleniami skarbowców pracuje zespół śledczy złożony z doświadczonych prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, analizując ponad 30 zawiadomień o przestępstwach.