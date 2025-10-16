Wykluczony poseł wraca do klubu. "Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy po męsku"

Powrót posła Adama Gomoły do Polski 2050 Źródło: TVN24

Po wyborach parlamentarnych w 2023 r. sejmowy klub Polski 2050 liczył 33 posłów, a obecnie jest ich 30. W marcu ubiegłego roku z ugrupowania i klubu w parlamencie wykluczony został poseł Adam Gomoła; z klubu Polski 2050 w sierpniu br. odszedł także poseł Tomasz Zimoch, który nie był członkiem partii, a w lipcu z członkostwa w partii i klubie parlamentarnym zrezygnowała posłanka Izabela Bodnar.

Poseł Gomoła wraca do Polski 2050

Na czwartkowej konferencji prasowej przewodniczący klubu Paweł Śliz poinformował, że Adam Gomoła ponownie zasili ich szeregi.

- Dołączam do drużyny Polski 2050, która - mam takie ogromne przekonanie w sobie - jest najważniejszą częścią koalicji. Jest częścią, która utorowała drogę do zmiany władzy w 2023 roku - powiedział Gomoła.

Gomoła, który jest najmłodszym posłem X kadencji Sejmu stwierdził, że jest jedynym przedstawicielem tzw. gen Z w izbie niższej. - Widać po ostatnich wyborach prezydenckich, że to właśnie młodzi są tą grupą, która od całej koalicji odpłynęła. Zachęcenie ponowne tej grupy będzie kluczowe do tego, żeby utrzymać kierunek zmian i tych wszystkich procesów, które już zaczęliśmy jako partia, jako koalicja po 2027 roku - podkreślił.

Poseł dodał, że Polska 2050 przyjęła jego deklarację o dołączeniu do klubu bez głosów sprzeciwu. - To po prostu udowadnia, że mieliśmy przez te dwa lata bardzo dobrą współpracę - zauważył.

Gomoła przekazał też, że przed swoim powrotem do ugrupowania przeprowadził wiele rozmów w "cztery oczy". - Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy po męsku, z czego bardzo się cieszę, bo to jest też zaufanie, które jest kluczowe we współpracy - zaznaczył.

Kim jest Adam Gomoła?

W wyborach w 2023 r. startował z listy Trzeciej Drogi – Polski 2050 i PSL. W marcu ubiegłego roku został wykluczony z ugrupowania i klubu parlamentarnego po ujawnieniu nagrań rozmowy, podczas której miał namawiać kandydata do sejmiku województwa do wpłacenia 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki posła, czemu on sam wielokrotnie zaprzeczał. Od tamtej pory Gomoła był posłem niezrzeszonym.

Prokuratura Rejonowa w Opolu w kwietniu 2024 r. wszczęła śledztwo ws. tzw. taśm posła Adama Gomoły. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar informował wówczas, że śledztwo prowadzone jest pod kątem możliwego naruszenia artykułu 506 pkt. 7. Kodeksu wyborczego. Przewiduje on, że kto, w związku z wyborami: udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej lub przyjmuje w imieniu komitetu korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej, podlega grzywnie od 1 do 100 tys. zł. W listopadzie 2024 r. opolska prokuratura podjęła decyzję o przedłużeniu śledztwa.

