Wyciekła instrukcja dla prezydenta. Mastalerek: wielki błąd

Bogucki o piśmie MSZ dla Nawrockiego: dyplomatyczna pomyłka Źródło: TVN24

W czasie zaplanowanej na 3 września wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W związku z tym MSZ wysłało do prezydenckiej kancelarii stanowisko rządu. Treść pisma została jednak ujawniona w czwartek w Kanale Zero, co skrytykował między innymi szef resortu Radosław Sikorski.

Wyciek dokumentu komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. - To jest wielki błąd, bo Karol Nawrocki mógłby zupełnie inaczej grać (w trakcie spotkania z Trumpem - red.), gdyby ta instrukcja nie wypłynęła - ocenił.

W jego ocenie "coś, co pomaga w polityce krajowej, może zaszkodzić w polityce międzynarodowej". - Mam nadzieję, że nie zrobiła tego kancelaria prezydenta - podkreślił. Dodał, że gdyby okazało się, że za wyciekiem stoi ktoś z otoczenia prezydenta, to "złapałby go za ucho".

