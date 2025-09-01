Logo strona główna
Polska

Wyciekła instrukcja dla prezydenta. Mastalerek: wielki błąd

Mastalerek
Bogucki o piśmie MSZ dla Nawrockiego: dyplomatyczna pomyłka
Źródło: TVN24
Coś, co pomaga w polityce krajowej, może zaszkodzić w polityce międzynarodowej - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Mastalerek, były szef gabinetu Andrzeja Dudy. Komentował wyciek instrukcji resortu spraw zagranicznych dla prezydenta Karola Nawrockiego przed jego wizytą w Waszyngtonie.

W czasie zaplanowanej na 3 września wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W związku z tym MSZ wysłało do prezydenckiej kancelarii stanowisko rządu. Treść pisma została jednak ujawniona w czwartek w Kanale Zero, co skrytykował między innymi szef resortu Radosław Sikorski.

Wyciek dokumentu komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. - To jest wielki błąd, bo Karol Nawrocki mógłby zupełnie inaczej grać (w trakcie spotkania z Trumpem - red.), gdyby ta instrukcja nie wypłynęła - ocenił.

W jego ocenie "coś, co pomaga w polityce krajowej, może zaszkodzić w polityce międzynarodowej".  - Mam nadzieję, że nie zrobiła tego kancelaria prezydenta - podkreślił. Dodał, że gdyby okazało się, że za wyciekiem stoi ktoś z otoczenia prezydenta, to "złapałby go za ucho".

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Ministerstwo Spraw ZagranicznychRadosław SikorskiKarol NawrockiKancelaria Prezydenta RP
