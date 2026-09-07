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ROZMOWA PIASECKIEGO

"To przestroga dla Niemiec i całej Europy"

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Wieczór wyborczy AfD
Mueller: wynik AfD to przestroga dla Niemiec i całej Europy
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER
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To pokazuje, jak źle przez wiele lat prowadzona była polityka europejska, skoro takie gigantyczne emocje można wywołać w kraju, który ma tak wysoki poziom gospodarczy - powiedział Piotr Mueller z Rozwoju Plus w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, komentując wygraną Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Były rzecznik rządu odniósł się również do informacji o wsparciu finansowym, jakie Zbigniew Ziobro otrzymał od prezesa Zondacrypto Przemysława Krala.

Według wyników podanych przez komisję wyborczą prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała niedzielne wybory w Saksonii-Anhalcie z wynikiem niemal 44 procent. Partia jest bliska uzyskania większości gwarantującej możliwość utworzenia samodzielnego rządu w landzie.

Skrajnie prawicowa AfD to partia nacjonalistyczna oraz populistyczna. Jej program zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

Po wyborach w Saksonii-Anhalcie w kilku niemieckich miastach odbyły się w niedzielę wieczorem protesty przeciwko AfD, z hasłami wzywającymi do delegalizacji partii. Według policji we Frankfurcie nad Menem demonstrowało ok. 2,5 tys. osób. Do manifestacji doszło także w Berlinie oraz Moguncji.

Wynik wyborów komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Piotr Mueller z Rozwoju Plus. Jak mówił, "nie cieszy się" z wygranej AfD. - Myślę, że ta sytuacja jest przestrogą dla wszystkich polityków w Niemczech, ale też w Europie, jak źle polityka europejska była przez wiele lat prowadzona, skoro takie gigantyczne emocje można wywołać w Niemczech, kraju, który przecież ma wysoki poziom gospodarczy, teoretycznie powinien unikać radykalności - ocenił.

Zaznaczył przy tym, że "na niemieckiej scenie politycznej w tej chwili trudno szukać jakiejś partii politycznej, która by odpowiadała tym wartościom, które mamy w Europejskiej Partii Konserwatywnej", do której należy Rozwój Plus.

Jak mówił, "jest mu daleko do większości partii politycznych w Niemczech po prostu". - One mi nie odpowiadają rysem z jednej strony programowym, ale z drugiej strony faktycznej działalności. Bo na poziomie deklaratywnym to można wiele rzeczy powiedzieć - powiedział Mueller.

Mueller: nie podzielam entuzjazmu Orbana

Wynik AfD z entuzjazmem przyjęła część prawicy w Europie, w tym Viktor Orban, który napisał: "Zapnijcie pasy, to dopiero początek". - Nie chcę nazywać tego szaleństwem, natomiast nie podzielam jego entuzjazmu - odparł Mueller. Według niego "w niemieckiej polityce i w ogóle w europejskiej polityce brakuje dużo pragmatyzmu".

Jak wskazał były rzecznik rządu, "w Unii Europejskiej sojusze buduje się jedynie wokół konkretnych spraw", w związku z czym "w niektórych sprawach" bliżej mu jest do jednej strony sceny politycznej, a w niektórych do drugiej. - Ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie przekazywać więcej kompetencji Unii Europejskiej, a na przykład takie CDU chce przekazywać. A z drugiej strony nie zgadzam się z AfD radykalnie co do podejścia do Rosji - wskazał.

Jak mówił, "w związku z tym to nie jest tak, że można odpowiedzieć, że ci wszyscy mi odpowiadają, a ci nie". - Na tym polega pewnego rodzaju pragmatyzm i chłodna ocena sytuacji - powiedział.

Pieniądze dla Ziobry od Krala. "Nie pochwalam tego"

Zbigniew Ziobro przyjął blisko pół miliona złotych od kancelarii prawnej, którą prowadził szef Zondacrypto Przemysław Kral. Jak ujawnili reporter "Superwizjera" Michał Fuja i dziennikarz WP Szymon Jadczak, były minister sprawiedliwości sam zwrócił się do Krala o pieniądze, gdy kierownictwo PiS odmówiło jego fundacji zgody na własną zbiórkę. 

Jak zaznaczył Mueller, "też go zaskakuje" fakt, że Ziobro pieniądze od Krala przyjął. - Ja jestem zdziwiony tym, że nie dokonano pełnej weryfikacji, większej, bardziej skrupulatnej tego pana - mówił. 

Gospodarz programu Konrad Piasecki zwrócił uwagę, że w sierpniu 2025 roku po spotkaniu z Kralem poseł PiS Michał Moskal "w ciągu paru dni" nabrał wobec Krala podejrzeń. - Na tamtym etapie to już w ogóle chyba nie było większych wątpliwości, że to jest postać szemrana - powiedział Mueller.

Tymczasem Ziobro pieniądze od Krala przyjął w październiku. - Dlatego ja nie pochwalam tego - odparł gość.

Komisja Nadzoru Finansowego przed BitBay - poprzedniczką Zondacrypto - ostrzegało już w 2018 roku, za rządów Zjednoczonej Prawicy. Czy ówczesny premier Mateusz Morawiecki wiedział, że Zondacrypto może być piramidą finansową? - Nie wiedział o tym. Wtedy w ogóle jeszcze nie było takiej sytuacji - odparł Mueller.

Jak przekonywał, "KNF podjęła właściwe procedury", lecz wtedy giełda przeniosła działalność do Estonii. Jakie kroki rząd Zjednoczonej Prawicy podjął wówczas w tej sprawie? - Ja nie mam szczegółowych informacji, bo to są informacje klauzulowane - odparł były rzecznik rządu.

- My złożyliśmy projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej, która ma badać również te lata za naszych rządów. W związku z tym, śmiało, niech badają, niech pokazują, co się działo - powiedział Mueller.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Piotr MuellerRozwój Plus
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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