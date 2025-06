Relacje Nawrockiego z PiS. Szef sztabu: nie będą potrzebne żadne sugestie

Szefernaker: Nawrocki w wielu sprawach miał inne zdanie niż Prawo i Sprawiedliwość Źródło: TVN24

- Jestem przekonany, że współpraca (prezydenta elekta Karola Nawrockiego - red.) z Prawem i Sprawiedliwością będzie tak dobra jak w kampanii - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Paweł Szefernaker. Dodał, że Nawrocki "to był kandydat, który w wielu sprawach miał inne zdanie niż PiS". - Współpracował z wieloma osobami, które w kampanię innego kandydata by się nie zaangażowały. Jednocześnie umieliśmy to pogodzić z poparciem największej partii opozycyjnej - mówił gość "Rozmowy Piaseckiego".

Po poniedziałkowym spotkaniu w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej pojawiły się informacje, że Jarosław Kaczyński zasugerował Nawrockiemu, by to Marek Kuchciński, były marszałek Sejmu z ramienia PiS odwołany z funkcji za "aferę samolotową", został szefem jego kancelarii. Według ustaleń "Newsweeka" Karol Nawrocki miał odmówić.

- W ciągu ostatnich trzech dni odbyłem wiele rozmów z prezydentem elektem i liderami PiS i pierwszy raz słyszę o takiej propozycji. Spekulacje medialne bardzo często bywają nieprawdziwe - stwierdził Szefernaker. Wyraził przekonanie, że "partnerskie relacje" na linii prezydent-Prawo i Sprawiedliwość sprawią, że "nie będą potrzebne żadne sugestie".

Kim otoczy się Karol Nawrocki

Szefernaker mówił także o planach prezydenta elekta na najbliższe dwa miesiące. Kadencja Andrzej Dudy kończy się w sierpniu i to wtedy Nawrocki obejmie urząd głowy państwa.

- W tej chwili pan prezydent elekt będzie kompletował zespół, który będzie z nim współpracował. Rozmawialiśmy o tym, jak ten zespół ma wyglądać przez najbliższe dwa miesiące, tak, żeby to było skuteczne i dobrze funkcjonowało - powiedział.

Poinformował przy tym, że do czasu objęcia urzędu Nawrocki będzie miał swoje biuro w kancelarii prezydenta. - Jesteśmy po rozmowach z szefową kancelarii prezydenta, jak to będzie wyglądało. Jest to okres przejściowy, a o tym, co będzie w przyszłości i jak będzie wyglądał zespół, który będzie współpracował z prezydentem Nawrockim, to będzie pan prezydent Nawrocki informował - stwierdził wymijająco Szefernaker, dopytywany, czy prezydent elekt, po skutecznie przeprowadzonej kampanii wyborczej, zaproponował mu jakąś funkcję u swojego boku.

Szefernaker zapowiedział, że "w kolejnych dniach będą konkretne informacje". - W tej chwili jest wiele rozmów, ale także not gratulacyjnych z całego świata. Na te noty odpowiadają współpracownicy pana prezydenta, którzy współpracowali z nim w trakcie kampanii, także współpracownicy, którzy pracują z nim w Instytucie Pamięci Narodowej - powiedział gość TVN24, nie ujawniając nazwisk.