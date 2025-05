"Kampania Nawrockiego od samego początku jest oparta na kłamstwie" Źródło: TVN24

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że potrzebujemy "uczciwego prezydenta", a kampania kandydata PiS Karola Nawrockiego jest "oparta na kłamstwie". Poseł PiS Łukasz Schreiber przekonywał z kolei, że kandydat KO Rafał Trzaskowski "zmienia zdanie w każdej sprawie po pięć razy".

Kluczowe fakty: Goście "Faktów po Faktach" w niedzielę argumentowali, czemu ich kandydat powinien zostać prezydentem.

Europoseł KO Michał Szczerba stwierdził, że kampania Nawrockiego jest "oparta na kłamstwie" i odniósł się do sprawy mieszkania kandydata PiS.

Poseł PiS Łukasz Schreiber mówił, że potrzebujemy prezydenta, który "będzie także w stanie przeciwstawić się fatalnym pomysłom".

Goście "Faktów po Faktów" w TVN24 w niedzielę zostali zapytani, dlaczego to ich kandydat powinien zostać prezydentem.

Szczerba: kampania oparta na kłamstwie

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że "potrzebujemy uczciwego prezydenta". - Mam absolutne przekonanie, że ten ostatni czas pokazuje, jak prosty jest to wybór, jak czytelny jest to wybór. Czy wybieramy uczciwość, czy wybieramy draństwo, czy wybieramy ludzi przyzwoitych, czy ludzi, którzy po prostu mają jakąkolwiek przyzwoitość za nic, czy wybieramy kłamstwo, czy wybieramy prawdę. Bo ta kampania Karola Nawrockiego, niestety, od samego początku jest kampanią opartą na kłamstwie - mówił.

- I tak było z kwestią obywatelskości tej kandydatury, do czasu, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział, że to była decyzja prezesa - argumentował Szczerba. - Później mieliśmy kłamstwo związane z dynamiczną dyplomacją międzynarodową. Okazało się, że cel był absolutnie inny. Mieliśmy do czynienia z kwestią opieki dożywotniej - wymieniał.

Ocenił, że kandydat KO Rafał Trzaskowski jest "doświadczonym gospodarzem wielkiej europejskiej metropolii". - Wtedy, kiedy Rafał Trzaskowski budował Dom Powstańców Warszawskich, wtedy, kiedy opiekował się warszawskimi ostatnimi powstankami i powstańcami warszawskimi, przyznając co roku 20 tysięcy złotych konkretnej pomocy finansowej, wtedy dokładnie Karol Nawrocki, może było to chwilę wcześniej, zajmował się tym, jak się ustawić życiowo. Wykorzystał, porzucił. I to jest draństwo, o którym warto mówić - dodał. Odniósł się w ten sposób do sprawy mieszkania kandydata PiS, Karola Nawrockiego, które nabył od starszego mężczyzny, pana Jerzego, w niejasnych okolicznościach.

Schreiber: Trzaskowski zmienia zdanie w każdej sprawie po pięć razy

Poseł PiS Łukasz Schreiber argumentował z kolei, czemu to Nawrocki powinien zostać prezydentem. - Jesteśmy w takich czasach, jest tak na świecie trudna sytuacja, także geopolityczna Polski, że potrzebujemy odważnego prezydenta. Prezydenta, który będzie w stanie wziąć na siebie wielką odpowiedzialność. Prowadzić aktywną politykę międzynarodową, bez kompleksów - mówił.

- Prezydenta, który dobrze diagnozuje problemy Polaków. Który będzie w stanie postawić tamę nielegalnej imigracji. Który będzie w stanie postawić tamę fatalnym pomysłom, takim jak Zielony Ład, czy wprowadzenie euro w Polsce - dodał polityk.

- Krótko mówiąc, prezydenta, który będzie także w stanie przeciwstawić się fatalnym pomysłom, które dzisiaj często ten rząd prezentuje. A z drugiej strony, faktycznie prezydenta uczciwego. Prezydenta, który gdy są wątpliwości, potrafi odpowiadać tak jak Karol Nawrocki, a nie tak jak Rafał Trzaskowski zmieniać zdanie w każdej sprawie po pięć razy - podsumował.

