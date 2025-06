Trzaskowska zabrała głos. "Moc jest z nami"

Trzaskowska: chciałabym podziękować przede wszystkim kobietom Źródło: TVN24

"Drogie Kobiety, Dziewczyny, Przyjaciółki. Z całego serca - dziękuję. Za każdy uśmiech, każde wzruszenie, każde słowo wsparcia. Za obecność, siłę, energię, która niosła nas przez te wszystkie tygodnie. Za tłumy na spotkaniach, za rozmowy - ważne, szczere, czasem trudne, ale zawsze potrzebne" - napisała Małgorzata Trzaskowska we wpisie, opublikowanym w poniedziałek wieczorem na Instagramie.

Trzaskowska podziękowała kobietom "za mobilizację, za działania, za wiarę, że warto się angażować". "Za transparenty, za organizację wydarzeń w całej Polsce, za to, że w małych miejscowościach i wielkich miastach pokazałyście, jak bardzo zależy Wam na Polsce mądrej, empatycznej, równej" - podkreśliła. "To, co razem zbudowałyśmy - wspólnota, siostrzeństwo, energia - zostaje. I będzie rosło. Bo wiem jedno: kobiety się nie poddają" - dodała.

Wpis opatrzyła swoim zdjęciem z czerwonymi koralami na szyi, które podczas Wielkiego Marszu Patriotów wręczyła jej Joanna Senyszyn i które stały się w tej kampanii wyborczej symbolem kobiecej siły.

"Jesteście niesamowite. MOC jest z nami. Do zobaczenia!" - napisała Trzaskowska.