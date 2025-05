"Nawrocki boi się tu przyjść"

Szłapka: wydaje mi się, że pan Karol Nawrocki się boi do pana przyjść do programu Źródło: TVN24

- Karol Nawrocki się boi przyjść do pana programu, bo pewnie byłby ładnie przepytany - ocenił w TVN24 w "Rozmowie Piaseckiego" minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka, który jest członkiem sztabu kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

W poniedziałek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Adam Szłapka, który został zapytany o mocne strony Rafała Trzaskowskiego oraz jego spadające notowania w sondażach.

- Kiedy mówię o sile Rafała Trzaskowskiego, to zaczynam od tego, że jego siłą jest to, że jest uczciwy i ma kwalifikacje etyczne w przeciwieństwie do Nawrockiego, który jest oszustem i to, co zrobił z tym mieszkaniem, jest absolutnie dyskwalifikujące - odpowiedział, nawiązując do afery mieszkaniowej Karola Nawrockiego.

Szłapka przekazał, że "z ich punktu widzenia to, co jest najważniejsze to to, żeby maksymalnie zmobilizować wyborców w Polsce, żeby po prostu jak najwięcej ludzi poszło do wyborów".

Zapytany o to, jak Trzaskowski przygotowuje się do poniedziałkowej debaty, na której pojawią się wszyscy kandydaci, Szłapka odpowiedział, żeby "zostawić to Rafałowi Trzaskowskiemu" i zwrócił się do prowadzącego Konrada Piaseckiego: - Rozumiem, że rozmawiał pan z panem Karolem Nawrockim, jak się przygotowuje, bo wydaje mi się, że pan Karol Nawrocki się boi do pana przyjść do programu, bo pewnie byłby ładnie przepytany, miałby dobrego sparing partnera, a jednak się boi.

