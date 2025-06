Rodzina wspiera na scenie Karola Nawrockiego. Ale bohaterka show jest jedna

Nawrocki po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów: nie daliśmy się złamać Źródło: TVN24

Popierany przez PiS Karol Nawrocki wysłuchał pierwszych wyników exit poll stojąc na scenie z żoną Martą, synami: Antonim i Danielem oraz córką, Kasią. Jak zwrócili uwagę dziennikarze, to właśnie najmłodsze dziecko prezesa IPN "skradło show" na wieczorze wyborczym. Dziewczynka zachowywała się naturalnie i swobodnie. Biła brawo, machała biało-czerwoną chorągiewką, uśmiechała, ciekawie rozglądała po sali, od czasu do czasu pytając o coś mamę. Wyglądało, że pozuje do zdjęć, często składając dłonie w gest serca.

Karol Nawrocki z rodziną na wieczorze wyborczym

W pełnym podziękowań przemówieniu Karol Nawrocki, nawiązał do rodziny, którą - jak mówił - "zostawił sobie na koniec". A zebrani zaczęli skandować: Kasia, Kasia.

Wieczór wyborczy - Karol Nawrocki z rodziną Źródło: PAP/Leszek Szymański

- Najpiękniejsze zostawiłem na koniec - mówił kandydat. - Na koniec chciałbym podziękować swojej wspaniałej żonie, bo bez rodziny nie dałbym rady. Silna, odważna, ale jednocześnie wrażliwa kobieta - moja żona Marta i moje wspaniałe dzieci: Daniel, Antek i Kasia. Osoby bez których nie mógłbym funkcjonować - podsumował Nawrocki.

Z sondażu exit poll z godziny 21 wynikało, że to Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, wygrał drugą turę wyborów prezydenckich z 50,3 proc. głosów. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, miał według tego badania 49,7 procent głosów. Sondaż late poll z godziny 23 wskazywał już na zwycięstwo Karola Nawrockiego. Zdobył w nim 50,7 procent głosów, a Rafał Trzaskowski 49,3 proc. Frekwencja w wyborach, według late poll, wyniosła 71,7 procent. Kolejne sondaże late poll powiększyły przewagę Nawrockiego. Prognozowane poparcie kandydata PiS to 51 procent, a KO 49 procent.