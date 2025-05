Trzaskowski do Nawrockiego: panie Karolu, niech pan zapłaci swoje rachunki Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski podczas wiecu w Krakowie mówił, że "do polityki idzie się, żeby pomagać innym, a nie żeby pomagać sobie". Odniósł się też do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego.

Kluczowe fakty: Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się już w niedzielę 18 maja.

Rafał Trzaskowski spotkał się z wyborcami w Krakowie, gdzie zwrócił się do Karola Nawrockiego z apelem.

Na początku swojego przemówienia Trzaskowski podziękował zgromadzonym za przybycie na krakowski rynek. Nawiązał też do tego, że podczas poniedziałkowej debaty stał obok kandydata PiS-u Karola Nawrockiego. - Jak się stoi obok takiego sąsiada jak wczoraj, to człowiek myśli o tym, co następnego dnia, kiedy stanie obok ludzi pozytywnych, ale przede wszystkim uczciwych - powiedział.

Mówił, że "do polityki idzie się, żeby pomagać innym, a nie żeby pomagać sobie". Dodał, że w "służbie publicznej najważniejsza jest uczciwość i ludzka bezinteresowność".

Trzaskowski: panie Karolu, niech pan zapłaci

Odniósł się też do sprawy mieszkania Karola Nawrockiego. - Wczoraj podczas debaty Nawrocki miał szansę, żeby się wytłumaczyć z tego wszystkiego, o czym się dowiedzieliśmy. Z tego, w jaki sposób wykorzystywał starszego człowieka, po to, żeby samemu załatwić swoje problemy - mówił.

Zwrócił się też do swojego głównego konkurenta z apelem. - Panie Karolu, niech pan zapłaci swoje rachunki - powiedział.

