Jak oddać ważny głos w wyborach prezydenckich? Źródło: PKW

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W wyborach prezydenckich otrzymamy kartę do głosowania, na której znajdą się nazwiska wszystkich trzynastu kandydatów. Jak wygląda taka karta i jak oddać ważny głos? Wyjaśniamy.

Kluczowe fakty: Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli nie przyniesie rozstrzygnięcia, drugą turę zaplanowano na 1 czerwca.

W najbliższą niedzielę Polacy będą mogli zagłosować na jednego z trzynastu kandydatów.

Więcej o wyborach prezydenckich dowiesz się z serwisu wyborczego tvn24.pl

18 maja w Polsce odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do 21:00. Po udaniu się do lokali wyborczych i okazaniu dokumentu tożsamości obwodowej komisji wyborczej, wyborcy otrzymają kartę do głosowania. Na co powinni zwrócić uwagę?

Jak wygląda karta do głosowania w wyborach prezydenckich

Ile kart dostaniemy? Każdy wyborca otrzyma w lokalu wyborczym tylko jedną kartę. Jak podkreśla Państwowa Komisja Wyborcza w swoim instruktażu, karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci PKW. Nazwiska kandydatów na prezydenta będą umieszczone w kolejności alfabetycznej.

Poniżej wzór karty z poprzednich wyborów prezydenckich.

Karta do głosowania w wyborach prezydenckich (2020 rok) Źródło: PKW

Podobną kartę dostaniemy w drugiej turze wyborów, jednak wówczas pojawią się na niej nazwiska tylko dwóch kandydatów.

Jak oddać ważny głos

Aby oddać ważny głos w wyborach prezydenckich należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Znak "X" oznacza co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Postawienie znaku "X" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie go wcale skutkuje tym, że głos będzie nieważny. Informacje o tym, w jaki sposób należy oddać ważny głos, będą się znajdowały też w dolnej części karty.

Wszelkie znaki, przekreślenia, czy znak "X" postawiony poza przeznaczoną na to kratką, traktowane są jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu, podobnie jak wszelkie inne znaki postawione w kratce.

Dowiedz się więcej: Ważna data dla głosujących w wyborach prezydenckich