Wybory prezydenckie 2025. Godziny otwarcia lokali wyborczych 

Jak oddać ważny głos w wyborach prezydenckich? Źródło: PKW

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Wybory prezydenckie już w niedzielę. Na odwiedzenie tego dnia lokali wyborczych będziemy mieli 14 godzin. O której zostaną otwarte lokale i do której godziny będzie można oddać swój głos?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. W nocy z piątku na sobotę zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do końca głosowania. To ma się rozpocząć w niedzielę o godz. 7:00. Jego koniec planowany jest zaś na godz. 21.

Wybrane lokale wyborcze mogą jednak pozostać otwarte nieco dłużej. By wyborca mógł oddać głos, wystarczy bowiem, że ustawi się w kolejce do głosowania przed 21:00. Jeśli to zrobi, godziny otwarcia lokalu muszą zostać wydłużone tak, by umożliwić mu udział w wyborach.

Godziny otwarcia lokali wyborczych

Godziny otwarcia lokali wyborczych mogą też zostać wydłużone w przypadku wydłużenia ciszy wyborczej ze względu na nadzwyczajne wydarzenia, jak np. powódź czy katastrofa budowlana.

Podczas trwania ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, czyli "publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego".

Dowiedz się więcej: Głosowanie z mObywatelem. O tym musisz pamiętać