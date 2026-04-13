Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Przemysław Czarnek komentuje sytuację na Węgrzech. "Ja gustuję w kobietach"

|
Źródło: TVN24
Polityczny przełom na Węgrzech i jego możliwe skutki dla samych Węgrów, ale też Europy i Polski to w poniedziałek bez wątpienia najczęściej komentowany temat, również dla polskich polityków. Jednak odpowiedź Przemysława Czarnka może zaskakiwać.

W niedzielnych wyborach partia Tisza z Peterem Magyarem na czele zdobyła 138 mandatów w 199-osobowym węgierskim parlamencie, zdobywając tym samym większość konstytucyjną. Koalicja Fidesz-KDNP pod wodzą premiera Viktora Orbana zdobyła jedynie 55 mandatów - wynika z opublikowanych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu niemal 99 proc. oddanych głosów. Wynik wyborów skomentował w Sejmie m.in. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i były minister edukacji, który został w ubiegłym miesiącu ogłoszony kandydatem partii na przyszłego premiera.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polityk PiS komentuje wybory na Węgrzech

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie RP stwierdził, że "nie ma najmniejszego znaczenia, co się dzieje na Węgrzech" dla Polaka, "który traci pracę". Reporterzy pytali polityka, czemu więc środowisko PiS wspierało Viktora Orbana, skoro w jego ocenie wybory te pozostają bez wpływu na sytuację Polaków. - Tak jest na całym świecie - ocenił. - Środowiska konserwatywne wspierają środowiska konserwatywne. Środowiska lewicowe wspierają środowiska lewicowe - mówił.

Ocenił, że "całe lewactwo" węgierskie głosowało na Magyara i "to jest ich sprawa". Uznał, że "demokracja na Węgrzech ma się dobrze". - My się zajmujemy Polską - mówił. Dodał, że Polska powinna walczyć o swoje interesy w Unii Europejskiej, do czego nam "Węgrzy nie są potrzebni".

Pytany o Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego, którzy przebywają obecnie w Budapeszcie i zapowiedź wydania ich Polsce skomentował, że Polaków interesują inne kwestie. Wymienił "chleb, rachunki za prąd" i brak możliwości wykonania rezonansu czy gastroskopii, a "reszta jest w rękach wymiaru sprawiedliwości, teraz węgierskiego" - dodał.

Pytany przez naszego reportera, jak podoba mu się przyszły premier Węgier, były minister edukacji odpowiedział krótko: ja gustuję w kobietach.

pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagował AM

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Tagi:
PolskaPrzemysław CzarnekPrawo i SprawiedliwośćWęgry
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

