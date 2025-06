Wybory prezydenckie 2025. U jednego "pesymizm", u drugiego "ulga". "Ten wieczór dokonuje potężnej zmiany"

Arleta Zalewska o tym, co ją zaskoczyło Źródło: TVN24

Z sondażu exit poll wynika, że Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, wygrał drugą turę wyborów prezydenckich. Zdobył 50,3 procent głosów. Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, zdobył według tego badania 49,7 procent głosów.

O wynikach, ale także o tym, co słychać w sztabach kandydatów, mówili Arleta Zalewska i Konrad Piasecki w programie "Podcast polityczny" w TVN24+.

- To, co mnie zaskoczyło przy tak niewielkiej różnicy, to jednak mimo wszystko pewność sztabowców, polityków Koalicji Obywatelskiej i samego Rafała Trzaskowskiego podczas jego wystąpienia, że padło to słowo "zwyciężyliśmy", gdy ta różnica jest naprawdę niewielka - przyznała Zalewska.

Mówiła też o tym, co usłyszała w kuluarach w sztabie kandydata KO. Jak ujawniła, sztabowcy wierzą, że ta różnica powiększy się na korzyść ich kandydata.

Tymczasem - wskazała reporterka "Faktów" TVN - politycy w sztabie Karola Nawrockiego mówili, że mają nadzieję, iż wynik się odwróci. - Ale pesymizm. Pesymizm zdecydowanie u Karola Nawrockiego większy - zaznaczyła, oceniając, że jego przemówienie było "bardziej wycofane".

Piasecki przyznał, że "rozmawiając przez cały dzień z politykami jednej i drugiej strony, miał poczucie, że niepewność jest gigantyczna w obu tych sztabach". Ale - dodał - "jest ulga w sztabie Rafała Trzaskowskiego".

"Ten wieczór dokonuje potężnej zmiany"

Zalewska mówiła również, że jej zdaniem "tak czy inaczej ten wieczór dokonuje potężnej zmiany, jeśli chodzi o polską scenę polityczną, o polskie społeczeństwo i wyborców". - Bo po pierwsze genialna frekwencja, bardzo silny mandat, bardzo duża mobilizacja po obu stronach - wskazywała.

- Dwa - duża refleksja, materiał do analiz dla Donalda Tuska - dodała.

A Piasecki mówił tak: - Jeśli potwierdzi się zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, to i tak moim zdaniem, to zwycięstwo zapewniło mu to, co działo się między pierwszą a drugą turą złego z Karolem Nawrockim. Wszystko to, co wychodziło złego na temat przeszłości i życiorysu Karola Nawrockiego.

- Bo po pierwszej turze wydawało się, że Karol Nawrocki wygra te wybory w cuglach - uzupełniła.

- Czyli to Nawrocki przegrał te wybory, a Trzaskowski je wygrał, jeśli to się potwierdzi? - zapytała Zalewska. - W tym sensie, tak - odparł dziennikarz TVN24. - Moim zdaniem wszystkie grzechy przeszłości Karola Nawrockiego, to, że sztab nie potrafił sobie z nimi poradzić, Karol Nawrocki mętnie się z nich tłumaczył albo się w ogóle nie tłumaczył, to wszystko, jeśli się potwierdzą te wyniki, przesądziło o tym, że Karol Nawrocki przegrał te wybory - dodał.

- Natomiast dlaczego był tak mocny? Bo po pierwsze rząd Tuska, moim zdaniem w opinii większości wyborców, nie dowozi obietnic, które złożył. Tutaj zwłaszcza takim papierkiem lakmusowym jest to 60 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku - dodał.

