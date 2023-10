Przewaga KO na morzach i oceanach. Jak głosował "Dar Młodzieży" i inne jednostki?

W komisjach wyborczych na czterech statkach oraz czterech platformach wiertniczych i wydobywczych najwyższy rezultat uzyskała Koalicja Obywatelska, którą poparło ponad 37 proc. głosujących - wynika z danych PKW. Drugie miejsce zajęła tam Konfederacja, dopiero na trzeciej pozycji znalazło się Prawo i Sprawiedliwość.

Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek opublikowała dane ze 100 procent obwodów głosowania. Zgodnie z tymi wynikami, do Sejmu dostało się pięć ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 35,38 procent głosów, Koalicja Obywatelska - 30,70 procent, Trzecia Droga - 14,40 procent, Nowa Lewica - 8,61 procent, a Konfederacja - 7,16 procent głosów. Poznaliśmy też wyniki w poszczególnych okręgach i komisjach, w tym również tych zorganizowanych poza granicami Polski (podlegały one pod Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie). Osiem komisji stworzono na pokładzie polskich statków i platform wiertniczych.

Głosowanie odbyło się na: "Darze Młodzieży", którego armatorem jest Uniwersytet Morski w Gdyni, "Baltice" należącej do Morskiego Instytutu Rybackiego, "Fryderyku Chopinie", a także na okręcie wsparcia logistycznego "ORP Kontradmirał Xawery Czernicki" z 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych. Głos mogli oddać również pracownicy platform operujących w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku, należących do spółki LOTOS Petrobaltic z Grupy Orlen. Jak głosowali wyborcy na morzach i oceanach?

"Dar Młodzieży" TVN24

Wybory parlamentarne 2023. Głosowanie na statkach

Największą morską komisję wyborczą utworzono na pokładzie słynnego żaglowca "Dar Młodzieży", gdzie uprawnionych do głosowania było 120 osób. Oddawali swoje głosy w okolicach Azorów na Oceanie Atlantyckim. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła tam ponad 99 proc., w wyborach do Senatu - ponad 98 proc. Zdecydowanie największym poparciem wyborców na żaglowcu cieszyła się Koalicja Obywatelska, której kandydaci otrzymali łącznie równo 50 głosów. 33 z nich przypadły Donaldowi Tuskowi. Na drugim miejscu znalazła się Konfederacja, której członków poparły 22 osoby. Trzecią siłą polityczną wśród wyborców z "Daru Młodzieży" okazała się Trzecia Droga, jej kandydaci otrzymali 14 głosów. Na polityków startujących z listy Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało jedynie 6 osób. W wyborach do Senatu kandydat KO, Adam Bodnar, otrzymał poparcie 105 głosujących, na Alicję Żebrowską z PiS zagłosowało 8 osób.

Obywatelski obowiązek spełniło wszystkich 17 uprawnionych do głosowania Polaków znajdujących się w niedzielę na pokładzie statku "Baltica" - każdy z nich wziął udział zarówno w wyborach do Sejmu, jak i do Senatu. W tych pierwszych największym poparciem cieszył się komitet KO, który uzyskał 9 głosów. Wszyscy wyborcy KO zagłosowali na Donalda Tuska. Kandydatów PiS poparło 5 osób, Trzeciej Drogi - 3 osoby. Jeśli chodzi o wybory do Senatu, na Bodnara z KO zagłosowało 13 osób z pokładu "Baltiki", na Żebrowską – 4 osoby.

Frekwencja w wyborach do Sejmu na żaglowcu "Fryderyk Chopin" wyniosła 100 proc. Spośród 27 osób obecnych na pokładzie aż 18 poparło kandydatów KO, w tym 11 Donalda Tuska. Konfederacja, Nowa Lewica, Trzecia Droga i Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali po 2 głosy, PiS otrzymał zaledwie jeden głos. W wyborach do Senatu frekwencja wyniosła ponad 96 proc., 23 z 24 ważnych głosów trafiło na konto Bodnara, Żebrowską poparła tylko jedna osoba.

"Fryderyk Chopin" Marcin Bielecki/PAP

Na okręcie wojennym "Kontradmirał Xawery Czernicki" swoje głosy zarówno w wyborach do Sejmu, jak i Senatu oddało wszystkich 67 uprawnionych do tego osób. Dane PKW wskazują, że "Czernicki" to najsilniejszy bastion Prawa i Sprawiedliwości na morzach i oceanach. Na kandydatów tej partii oddano tam aż 15 głosów, tyle samo co na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Największym poparciem wyborców nie cieszyło się jednak żadne z tych ugrupowań, a Konfederacja. Poparło ją 19 osób, wszystkie z nich zagłosowały na Sławomira Mentzena. Jest to jedyna morska komisja, w której nie wygrał Tusk (on otrzymał tam 8 głosów).

"Kontradmirał Xawery Czernicki" Marcin Bielecki/PAP

Głosujący na pokładzie "Czernickiego" w wyborach do Senatu, podobnie jak we wszystkich innych "morskich" komisjach, wskazali Bodnara, jednak jego przewaga nad Żebrowską była zdecydowanie mniejsza niż na większości polskich statków i platform (37 głosów do 26).

Wybory 2023. Na platformach wygrywa Tusk

Komisją morską z najniższą frekwencją w tegorocznych wyborach okazała się ta zorganizowana na platformie wydobywczej Baltic Beta, gdzie głosy w wyborach do obu izb parlamentu oddało niespełna 73 proc. uprawnionych, czyli 43 osoby. Wśród głosujących w tej komisji osób nieznacznie wygrała KO (13 głosów), pokonując PiS (11 głosów). Tymczasem na platformie Lotos Petrobaltic swoje głosy w obu wyborach oddało 31 z 32 osób uprawnionych, co oznacza, że frekwencja sięgnęła niemal 97 proc. KO poparło najwięcej, czyli 12 osób, wszystkie poszły na konto Tuska. Na kolejnej platformie Petrobaltic w wyborach do Sejmu zagłosowały wszystkie 33 uprawnione do tego osoby. Dziesięć z nich oddało swój głos na kandydatów z listy KO, w tym 8 na Tuska, który również na tej platformie cieszył się zdecydowanie największym poparciem. Na ostatniej - Petro Giant w wyborach do obu izb udział wzięło po 52 z 55 uprawnionych, frekwencja sięgnęła zatem niemal 95 proc. Wygrało tam KO, uzyskując 17 głosów, z czego 14 zgarnął sam Tusk. W wyborach do Senatu na wszystkich platformach wygrał Bodnar.

Autor:kgo//am

Źródło: PKW, PAP