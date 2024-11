Rozpoczyna się 22. posiedzenie Sejmu. We wtorek odbędzie się między innymi pierwsze czytanie rządowego projektu noweli specustawy powodziowej, zakładającego ułatwienia w udzielaniu pomocy dla osób i instytucji, które ucierpiały wskutek powodzi w południowo-zachodniej Polsce. Przepisy, które zakładają między innymi wsparcie dla kredytobiorców i tysiąc złotych zasiłku na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci, weszły w życie na początku października. Rząd wskazał jednak, że po dokonaniu dodatkowej analizy pojawiła się potrzeba wprowadzenia kolejnych zmian.

Posiedzenie rozpocznie się we wtorek o godzinie 10. Potrwa cztery dni - do piątku. Na stronie izby opublikowano harmonogram obrad z zastrzeżeniem, że jest to wersja przed posiedzeniami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów.