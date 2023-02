Antyniemiecki wpis Ziobry. "Aż uszy bolą"

To jest robienie antyniemieckiej atmosfery tylko po to, żeby wmawiać Polakom, że za chwilę wybuchnie trzecia wojna światowa, a Hitler 2.0 jest u bram. To jest jakaś kompletna paranoja - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Skomentował w ten sposób wpis ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. - To jest sprzeczne z interesem Polski, żeby w tej chwili w taki sposób uderzać w Niemcy - oceniła posłanka Polski 2050 Joanna Mucha.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odnosząc się do tekstu gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung" napisał w piątek na Twitterze: "Niemiec zawsze uważał Polaka za gorszego. Niemiec zawsze wie lepiej. Niemiecki polityk może wybierać sędziego, polski nie. Niemcy mogą mieć kopalnie węgla. Polacy nie. Hitler wpoił im przekonanie, że są rasą panów. Hitlera nie ma, przekonanie pozostało" - napisał Ziobro.

Komentując uchwalenie nowelizacji polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym i innych sądach, która według autorów spełnia wymogi by odblokować środki z Funduszu Odbudowy "FAZ" napisał m.in., że "jeżeli Komisja Europejska poważnie traktuje uzależnienie wypłaty Polsce miliardów z Funduszu Odbudowy od powrotu do praworządności, nie może zadowolić się ustawą, która została właśnie uchwalona przez polski parlament".

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek o odesłaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Wpis Ziobry komentowali we wtorek w "Kropce nad i" posłanka Polski 2050 Joanna Mucha i poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

- Aż uszy bolą, jak się słyszy konstytucyjnego ministra, który przecież także prowadzi jakąś dyplomację na swoim poziomie z ministrem sprawiedliwości Niemiec - powiedział Śmiszek.

- Widzę, że niestety ta narracja się przyjmuje w całym Prawie i Sprawiedliwości. Niemcy, Unia Europejska, ulica, zagranica, lewactwo, gender, LGBT, Komisja Europejska. Tych wrogów mamy strasznie dużo. Jesteśmy otoczeni po prostu jakimiś tabunami wrogów, ale to jest robienie antyniemieckiej atmosfery tylko po to, żeby wmawiać Polakom, że za chwilę wybuchnie trzecia wojna światowa a Hitler 2.0 jest u bram. To jest jakaś kompletna paranoja - ocenił.

Mucha: jakikolwiek wrogi gest w stosunku do Niemiec jest rozbijaniem jedności

Mucha powiedziała, że to jest przede wszystkim "bardzo szkodliwe dla Polski". - Dzisiaj kiedy cały świat zachodni się konsoliduje w obliczu wojny z Rosją, w obliczu tej wojny, która dzieje się na Ukrainie każdy, jakikolwiek wrogi gest w stosunku do Niemiec, jest pewnego rodzaju rozbijaniem tej jedności, którą udało się osiągnąć na Zachodzie. To jest sprzeczne z interesem Polski, żeby w tej chwili w taki sposób uderzać w Niemcy - oceniła.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/kg

Źródło: TVN24, PAP