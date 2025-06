"Od dziś oczekujemy odnowy". Hołownia po wotum zaufania

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska Źródło: TVN24

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia we wpisie w serwisie X odniósł się do przegłosowania wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, które nazwał "kredytem zaufania".

"Nowa umowa koalicyjna, szybka rekonstrukcja, sprawna realizacja zobowiązań. Skuteczne załatwianie spraw ważnych dla Polaków to dla Polski 2050 sens bycia w rządzie" - napisał marszałek Sejmu.

Premier wczoraj otrzymał od nas kredyt zaufania. Od dziś oczekujemy odnowy K15X. Nowa umowa koalicyjna, szybka rekonstrukcja, sprawna realizacja zobowiązań. Skuteczne załatwianie spraw ważnych dla Polaków to dla Polski 2050 sens bycia w rządzie. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) June 12, 2025 Rozwiń

Szymon Hołownia jeszcze przed głosowaniem nad wotum zaufania wskazywał, czego jako Polska 2050 oczekują od rządu. Wymienił "rzecznika rządu, zmianę polityki komunikacyjnej rządu, otwarcie umowy koalicyjnej i jej renegocjację w ciągu miesiąca". - My musimy powiedzieć, jakie rzeczy dowieziemy, konkretne postulaty, kiedy zamierzamy to zrobić - podkreślił w poniedziałkowej "Kropce nad i" marszałek Sejmu.

Hołownia powiedział także, że "premier się zgodził, że postulaty każdej ze stron wejdą do jego środowego wystąpienia jako nasze wspólne". - My położyliśmy na stole, jako nasze środowisko, to, o czym mówimy od dawna, a więc kwestie związane choćby z mieszkaniami, ale też mediami publicznymi, odpartyjnieniem spółek Skarbu Państwa, wreszcie doprowadzeniem do końca procesu z asystencją osobistą - wyliczał.

Wotum zaufania dla rządu

Sejm wyraził w środę wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. W głosowaniu brało udział 453 posłów. Za było 243, przeciw 210. Nikt się nie wstrzymał.

Za wyrażeniem wotum zaufania byli wszyscy posłowie KO (157 posłów), PSL-Trzeciej Drogi (32 osoby), Polski 2050-Trzeciej Drogi (32 osoby) i Lewicy (21 osób). Tak samo "za" zagłosował jeden poseł niezrzeszony Adam Gomoła.

Przeciwko wyrażeniu wotum zaufania było 182 posłów PiS (cały klub ma 189 członków). Nie głosowało 7 członków tego klubu - wśród nich był prezes partii Jarosław Kaczyński. Wszystkich 16 posłów Konfederacji było przeciw. Tak samo 4 posłów koła Wolni Republikanie i 3 członków koła Konfederacja Korony Polskiej. Przeciwko wyrażeniu wotum było też 5 posłów koła Razem.

