Kowal: prawie każda administracja USA przechodzi krótki kurs putinizmu Źródło: TVN24

Administracja prezydenta Trumpa przeszła proces szybkiego uczenia się Rosji - zauważył w "Faktach po Faktach" w TVN24 Paweł Kowal, który mówił o amerykańskich negocjacjach z Rosją w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Jego zdaniem negocjatorzy z USA "stracili cierpliwość".

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy i poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal w "Faktach po Faktach" w TVN24 komentował postępy w negocjacjach między USA i Rosją, które miały zakończyć wojnę w Ukrainie. Według ostatniego wywiadu amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a, wojna w Ukrainie nie zakończy się "w najbliższym czasie".

Kowal wyliczał, że "nie udało się prezydentowi Trumpowi" uzgodnić pokoju ani w 24 godziny od wygranych wyborów, ani w 24 godziny od inauguracji prezydentury, ani też w trzy miesiące. Amerykański prezydent w trakcie kampanii kilkukrotnie zapowiadał, że zakończy wojnę w Ukrainie wywołaną przez Rosję w ciągu doby.

>> Koniec wojny w 24 godziny? Trump obiecywał to 53 razy

- Teraz na sto dni prezydentury Trumpa także się nie udało. To oznacza, że tak jak prawie każda amerykańska administracja, także administracja prezydenta Trumpa przeszła ten proces szybkiego uczenia się Rosji. Ja bym to nazywał "krótki kurs Rosji", "krótki kurs putinizmu" - powiedział Paweł Kowal.

Kowal: Putin myśli innymi kategoriami, jest z innej planety

Według niego już dwa, trzy tygodnie temu "tam wewnątrz już było słychać, że nie ma szans na realne porozumienie". - Bo nagle się zorientowali, że z Putinem się nie da. Bo Putin myśli innymi kategoriami. On jest po prostu z innej planety - dodał.

- I jest bardzo niebezpieczny właśnie dlatego, bo on chciałby decydować nie o pokoju, co może zrobić i mógł zrobić od początku, tylko chciałby decydować o suwerenności. Na przykład suwerenności Ukrainy, ale nie tylko. Także suwerenności Polski. Chciałby decydować, ile wojsk amerykańskich my chcemy przyjąć na swoim terytorium, z którymi państwami chcemy utrzymywać dobre stosunki - mówił dalej o rosyjskim przywódcy Kowal.

Jego zdaniem amerykańscy negocjatorzy "stracili cierpliwość". - Bo zobaczyli, że Putin mnoży te warunki, wymyśla bez końca dodatkowe rzeczy dotyczące religii na Ukrainie, języka i tak dalej - uzasadnił.