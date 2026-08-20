Kijów zaatakowany rosyjskimi rakietami. Polska poderwała myśliwce
"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało krótko po godzinie 3 na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny "i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
Kijów zaatakowany rosyjskimi rakietami
Kijów został w czwartek zaatakowany rosyjskimi pociskami balistycznymi, o czym poinformował mer miasta Witalij Kliczko.
Świadek agencji Reuters poinformował o ponad tuzinie eksplozji. Kliczko napisał w mediach społecznościowych, że w dwóch dzielnicach Kijowa doszło do ataków na budynki niemieszkalne, z których część stanęła w płomieniach.
Portal Ukraińska Prawda przekazał, że w nocy rosyjscy okupanci zaatakowali Kijów pociskami balistycznymi, w mieście słychać było eksplozje. Uszkodzony został dom i szpital dziecięcy, wybuchły pożary.
Jak przekazał Kliczko, w wyniku ataku rakietami i dronami trzy osoby zginęły, a kolejnych 20 mieszkańców stolicy zostało rannych. "14 z nich trafiło do szpitala. Pozostałym udzielono pomocy ambulatoryjnej lub na miejscu przez lekarzy" - napisał.
Kilka dzielnic stolicy jest pozbawionych prądu - potwierdził Kliczko. Jak przekazał Ukrinform, siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zneutralizowały 56 dronów.