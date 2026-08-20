Polska Kijów zaatakowany rosyjskimi rakietami. Polska poderwała myśliwce Oprac. Adam Styczek |

Nocny atak na Kijów (5.08.2026 r.) Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP

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"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało krótko po godzinie 3 na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/3jTNe1yBgS — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 20, 2026 Rozwiń

Dowództwo Operacyjne podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny "i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Kijów zaatakowany rosyjskimi rakietami

Kijów został w czwartek zaatakowany rosyjskimi pociskami balistycznymi, o czym poinformował mer miasta Witalij Kliczko.

Świadek agencji Reuters poinformował o ponad tuzinie eksplozji. Kliczko napisał w mediach społecznościowych, że w dwóch dzielnicach Kijowa doszło do ataków na budynki niemieszkalne, z których część stanęła w płomieniach.

Portal Ukraińska Prawda przekazał, że w nocy rosyjscy okupanci zaatakowali Kijów pociskami balistycznymi, w mieście słychać było eksplozje. Uszkodzony został dom i szpital dziecięcy, wybuchły pożary.

Skutki rosyjskiego zmasowanego ataku na Kijów. Zdjęcie z 16 sierpnia Źródło zdjęcia: Reuters

Jak przekazał Kliczko, w wyniku ataku rakietami i dronami trzy osoby zginęły, a kolejnych 20 mieszkańców stolicy zostało rannych. "14 z nich trafiło do szpitala. Pozostałym udzielono pomocy ambulatoryjnej lub na miejscu przez lekarzy" - napisał.

Kilka dzielnic stolicy jest pozbawionych prądu - potwierdził Kliczko. Jak przekazał Ukrinform, siły obrony przeciwlotniczej Ukrainy zneutralizowały 56 dronów.