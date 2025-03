"Widziałem, jak moje ciało słabnie. Nic nie mogłem z tym zrobić"

- Mój ruch jest bardzo ograniczony - mówił w TVN24 Wojciech Sawicki, prowadzący w mediach społecznościowych profil Life On Wheelz. Gość programu "Wstajesz i weekend" choruje na nieuleczalną dystrofię mięśniową Duchenne'a. Fundacja TVN włączyła się w pomoc dla pięcioletniego Krzysia, który również zmaga się z tą rzadką chorobą prowadzącą do zaniku mięśni.

Wojciech Sawicki choruje na nieuleczalną dystrofię mięśniową Duchenne'a. Od 2018 roku prowadzi w mediach społecznościowych profil Life On Wheelz, gdzie można śledzić informacje o codziennym życiu osób z niepełnosprawnością. Sawicki był gościem sobotniego programu "Wstajesz i weekend" w TVN24.

- Mój ruch jest bardzo ograniczony, nie jestem w stanie się ruszać - stwierdził. Podczas rozmowy pozostawał w w pozycji leżącej. Sawicki mówił o asystencie, który pomaga mu w przygotowaniu do zwykłych, codziennych czynności, jak ubieranie się, czy skorzystanie z toalety. Rozmówca TVN24 powiedział także, że "w zależności od tego, czy ma siłę, wychodzi na powietrze i czasem na spacer".

- Wszystkie moje czynności życiowe są albo zastępowane przez maszyny albo przez innych ludzi, którzy podadzą mi żelka czy cokolwiek - kontynuował, dodając, że jego "niezależność fizyczna jest ograniczona do minimum". Nadmienił również, że w czasie rozmowy z TVN24 "komputer obsługuje przy pomocy wzroku".

Terapie opóźniają rozwój choroby

Fundacja TVN włączyła się w pomoc dla pięcioletniego Krzysztofa Zawady, który również zmaga się z tą rzadką chorobą, prowadzącą do zaniku mięśni.

Na tak wczesnym etapie życia są szanse, by poprawić funkcjonowanie pięcioletniego Krzysia.

- Jest to możliwe, ja jako dziecko nigdy nie otrzymałem takiej szansy - powiedział Sawicki i dodał, że perspektywa tego, że choroba jest nieuleczalna, była dla niego "przerażająca".

- (Obecnie - red.) terapie są na wczesnym etapie, ale już dają zdecydowane efekty. Chodzi o to, by opóźnić rozwój choroby - stwierdził. Przyznał, że kiedy był dzieckiem, najtrudniejsza dla niego była "bezsilność". - Widziałem, jak moje ciało słabnie. Nic nie mogłem z tym zrobić. To było (dla mnie - red.) bardzo trudne. Zwłaszcza, że nauczyłem się pływać i jeździć na rowerze, a później ta choroba wszystko mi odebrała - powiedział.