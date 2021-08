Wojciech Bojanowski odpowiadał na pytania internautów

Bojanowski: Już dzisiaj tak jest, że ludzie czerpią informację raczej z internetu Te dwa światy – telewizji i internetu – trochę się ze sobą łączą. Nasza praca już przestała być praca stricte telewizyjną. Większość rzeczy, które robimy, trafiają do interentu. Ja patrzę na to wszystko z dużym spokojem. Niezależnie od tego, czy w internecie, czy w telewizji, to liczy się to, co mamy do powiedzenia.