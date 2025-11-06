Śliz: Ziobro nie pomaga swojej sytuacji Źródło: TVN24

Wniosek do Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt przekazał w zeszłym tygodniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura chce zarzucić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 przestępstw, a tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Zdaniem śledczych Ziobro miał między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma zająć się tym wnioskiem na posiedzeniu w czwartek o godzinie 16. Z kolei o godzinie 23.30 posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku.

W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiadał, że jeżeli sejmowa komisja regulaminowa przedstawi sprawozdanie, to w piątek wieczorem w bloku głosowań Sejm podejmie decyzję w sprawie immunitetu byłego szefa MS.

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie?

Nie jest jasne, czy poseł Prawa i Sprawiedliwości przyjedzie na posiedzenie komisji regulaminowej i weźmie udział w obradach Sejmu.

- Bez względu na to, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie, ja (...) zadaję sobie to pytanie, co będzie, jak zostanie skazany - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL.

Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński mówił z kolei, że "bez względu na to, czy (Ziobro) będzie, czy nie będzie, komisja swoje zrobi". Zapewnił, że w Sejmie zbierze się odpowiednia większość do uchylenia Zbigniewowi Ziobrze immunitetu.

Ziobro: wniosek o uchylenie immunitetu prawnie nieskuteczny

Sam Ziobro ocenił we wtorek we wpisie na platformie X, że "wniosek Prokuratora Krajowego o uchyleniu mu immunitetu podpisała inna osoba, a minister Żurek, wysyłając pismo do Sejmu, poświadczył nieprawdę".

"Złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Żurka, a także przez prok. Piotra Woźniaka, który podpisał nie swój dokument. Taki wniosek jest nieskuteczny na mocy prawa i nie powinien być rozpatrywany" - ocenił były minister sprawiedliwości.

Zamieścił na X też zawiadomienie, które on i inny poseł PiS Marcin Warchoł złożyli w imieniu klubu PiS do prokuratury. W piśmie obaj podnoszą, że skierowany do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowy areszt sugeruje, iż wnioskodawcą jest I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy, tymczasem pod wnioskiem podpisany jest Piotr Woźniak - prokurator Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

